Bopfingen

Treffpunkt Roter Tisch am 26. Oktober

Bopfingen / Lesedauer: 1 min

Der nächste „Treffpunkt Roter Tisch“ findet am Donnerstag, 26. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Krone in der Bergstraße 116 in Bopfingen-Flochberg statt.

Veröffentlicht: 12.10.2023, 14:48 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG