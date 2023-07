Ohne das ehrenamtliche Engagement unzähliger Bopfinger Bürgerinnen und Bürger wären die Stadt mit den Ortsteilen nur halb so lebendig. Die Ehrenamtler leisten in ihren Vereinen oder anderen Institutionen einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Einige Bürgerinnen und Bürger sind an ihrem jeweiligen Platz schon seit sehr vielen Jahren in außergewöhnlich hohem Maß ehrenamtlich aktiv. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, diesen Menschen einen besonderen Dank auszusprechen und diesem Dank durch eine Ehrung Ausdruck zu verleihen. Die Stadt Bopfingen hat deshalb kürzlich im Rahmen der „Bopfinger Sommerbühne“ erstmalig 25 Personen den Ehrenamtspreis der Stadt Bopfingen verliehen und den Geehrten damit für ihre besonderen ehrenamtlichen Leistungen ihren Dank ausgedrückt.

Mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Bopfingen ausgezeichnet wurden:

Johannes Zyhajlo (unter anderem 33 Jahre erster Vorstand des Männergesangsvereins Baldern, 22 Jahre 1. Bezirksvorstand EJCV Bezirk Bopfingen)

Klaus Enßlin (über 25 Jahre lang Dirigent und Ausbilder bei der Stadtkapelle Bopfingen)

Bernhard Humpf (für seinen außergewöhnlichen Einsatz für den Bezirks–Bienenzüchterverein)

Manfred Uhl (seit 30 Jahren Vorsitzender des Obst– und Gartenbauvereins Kerkingen)

Rita Wohlfrom (seit 1984 gewissenhafte, zuverlässige und sorgfältige Kassiererin des Obst– und Gartenbauvereins Kerkingen)

Agnes Schmidt (Gründungsmitglied des Obst– und Gartenbauvereins und seit dessen Gründung 1978 Schriftführerin)

Hubert Bürger (vielschichtiges ehrenamtliches Engagement in verschiedenen Vereinen in Itzlingen und Kerkingen, insbesondere für die Maibaumfreunde)

Manfred Tauscher (Langjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft des DLRG Trochtelfingen und 34 lang Durchführung der Anfängerschwimmkurse)

Sonja Harder (Über 20 Jahre lange Organisation der monatlichen Zusammenkunft der Seniorenvereinigung Aufhausen)

Gertrud Hubel (jahrelanges hohes Engagement im kirchlichen Bereich)

Doris Bühlmeyer (weit über 30 Jahre aktive Tätigkeiten im DRK)

Ingrid Gottstein (wirkt bei vielen Aktionen in Bopfingen mit, die dem Gemeinwohl dienen — unter anderem seit vielen Jahren Vorsitzende der Agendagruppe Kultur & Soziales)

Klemens Schwarz (28 Jahre in verschiedenen Funktionen im Jugendbereich des SV Kerkingen tätig)

Anton Bauer (seit rund 50 Jahren im Jugendbereich des SV Kerkingen aktiv)

Günther Wohlfrom (über 40 Jahre ehrenamtlich für den SV Kerkingen aktiv und 16 Jahre 1. Vorstand)

Nikolaus Geiß (über viele Jahre in verschiedensten Funktionen beim SV Kerkingen ehrenamtlich aktiv)

Peter Kaiserauer (1. und 2. Vorsitzender des SV Kerkingen für 35 Jahre)

Manfred Haberland (43 Jahre lang engagierter Übungsleiter der Volleyballabteilung des TV Bopfingen)

Ulrike Bortolazzi (seit über 20 Jahren engagierte Übungsleiterin beim TV Bopfingen)

Gabriele Schmid (seit über 20 Jahren im Vorstand des TV Bopfingen aktiv, seit 1988 Übungsleiterin

Karl Schlecht (langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten u.a. beim FC Schloßberg, im Vogelschutz– und Zuchtverein und im Heimat– und Gesangsverein Schloßberg)

Richard Mayer (u.a. 18 Jahre Abteilungsleiter Tennis TV Oberdorf, 10 Jahre Vorsitzender der SPD Oberdorf)

Jürgen Häfele (langjähriges ehrenamtliches Engagement für den Schützenbund Bopfingen)

Christian Ziegler (seit vielen Jahren erster Vorstand des Schützenbunds Bopfingen)

Helmut Plöchl (21 Jahre 1. Vorstand des Angelvereins Kerkingen)

Die Stadt Bopfingen bedankt sich bei allen Geehrten, die sich durch ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für die Stadt und die hier lebenden Menschen in besonderer Weise verdient gemacht haben.