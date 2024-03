Für besondere Qualifikationen im Team oder als Einzelkämpfer, für ehrenamtliches Engagement in Vereinen und auch für künstlerisches Wirken, sind viele Bürgerinnen und Bürger mit Ehrennadeln der Stadt Bopfingen ausgezeichnet worden.

Bürgermeister Gunter Bühler sprach Laudatien auf Erfolge der Geehrten. Dabei befand er den Leistungswillen als unabdingbares Kulturelement einer zivilisierten Gesellschaft. Der Aphorismus „durch Anstrengungen gelingen die Werke, nicht durch Wünsche“, sei aktueller denn je, befand der Bürgermeister und stellte fest, „in Bopfingen leben viele Sieger.“

Dominiert sind diese im Tennissport, allen voran Juniorinnen U18 vom TV Oberdorf, die zur Ehrennadel der Stadt mit roten Rosen bedacht wurden. Ebenso qualifiziert für Aufstiege in höhere Kreisklassen haben sich Herren I vom TV Oberdorf, sowie Herren II und Herren III vom TC Bopfingen. Zur Aushändigung der Ehrennadeln durch den Bürgermeister vermittelten Videoclips dem Publikum in der Schranne Einblicke ins sportliche Outfit der Mannschaften, in Aktionen bei Wettkämpfen.

Jonas Stark im Ringen erfolgreich

Besonders beeindruckend war es, auf diese Weise Jonas Stark auf der Matte zu sehen. Er ist ein Begriff im Ringsport, hat schon im fünften Lebensjahr damit begonnen und sich in seinem jugendlichen Alter mehrfach qualifiziert, darunter mit einem dritten Platz bei deutschen Meisterschaften. Ein guter Grund für den Bürgermeister, ihn zum wiederholten Male mit Silber von der Stadt Bopfingen zu ehren. Bühler tat es in der Hoffnung auf Gold, „denn er schafft den deutschen Titel.“ Silber gab es für Karl-Heinz Bieletzki aus Trochtelfingen. Mit unermüdlichem Fleiß und akribischem Studieren in Annalen, Matriken und Kirchenbüchern habe er Familiengeschichte bis ins 16.Jahrhundert in Trochtelfingen dokumentiert und damit auch eine Chronik für die Stadt geschaffen, dankte Bühler dem Heimatforscher.

Spätestens die Bopfinger Heimattagen böten im Jahreskreis der Stadt dem Kunstschaffen der Gruppe „Kreative 88“ einen Rahmen, erinnerte Bühler. Mit ihrem Vorsitzenden, dem Lauchheimer Bürgermeister a. D. Werner Kowarsch, waren sie zu Ehrung gekommen.

Löschgruppe "Ipf" ausgezeichnet

Für Leistung und Fitness zum Schutz der Mitmenschen bekam die Löschgruppe „Ipf“ der Freiweilligen Feuerwehr (FFW) die Ehrennadel. Im FFW-Leistungswettbewerb hatten zehn Männer und eine Frau „Feuerwehrgold“ erzielt. Weil einer der Männer aber krank war wiederholten sie den Wettbewerb und hatten dazu auch ihren Kommandanten Andreas Mailänder integriert. Und das gab einen Sonderapplaus beim Ehrungsabend.

Gold für Hermann Bayer und Heinz Hubel

„Bopfinger Gold“ war der Höhepunkt des Abends. Hermann Bayer, der in den Jahren als Vorsitzender der Stadtkapelle mit dazu beigetragen hat dem Blasorchester Vielseitigkeit zu verleihen bekam es, einen Blumenstrauß seine Ehefrau Andrea und den Applaus für „Hermann“ verstärkte die Abordnung des Orchesters, das die Feier mit schmissigen Polka-Evergreens umrahmte.

Last but not least gab es „Gold“ für Heinz Hubel, einem unermüdlichen Einzelkämpfer mit vielen Baustellen im eigentlichen Sinn des Wortes. Sie umfassen das Wanderwegnetz des örtlichen Albvereins mit 92 Kilometern, das er pflegt und wartet, dazu unzählige Ruhebänke, auch solche im Stadtgebiet. „Er sieht wo Not am Manne ist und hilft an allen Ecken und Enden“, ließ Bühler wissen. Im Bauhof kenne man das Multitalent. Dort habe „Heinz“ jüngst über 100 Spindeln (Einsteckaufnahmen für Abschrankungssaufnahmen) geschweißt und 650 Sandsäcke gefüllt. Und dazu bekam der mit Silber schon 2011 geehrte 79jährige Schaffer die „Ehrenjacke des Bauhofs“ und Blumen gabs für Ehefrau Gertrud.