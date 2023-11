Zugausfälle, Verspätungen, Schienenersatzverkehr: Die Pendler auf der Riesbahn sind leidgeplagt. Die Strecke zwischen Aalen und Donauwörth verbindet zwei wichtige Wirtschaftsräume. Um den Schienenverkehr hier zu verbessern, hat sich am Dienstag eine „Runde der Willigen“, wie der Ostalb-Landrat Joachim Bläse sagte, zusammengesetzt und über Maßnahmen beraten.

Darum fand die Runde bewusst ohne Go-Ahead statt

Dabei waren unter anderem Vertreter der Bahn, der zuständigen Ministerien bei den Ländern, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, der Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg und Bundes- und Landtagsabgeordnete. Wie Ulrich Lange, Bundestagsbgeordneter des Wahlkreises Donau-Ries und Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr und digitale Infrastruktur der CDU/CSU-Fraktion, erläuterte, habe man die Runde bewusst ohne Go-Ahead abgehalten, um nur die „Beststeller“ und die Verantwortlichen für die Infrastruktur am Tisch zu haben.

Lange: Man muss als Region zusammenhalten

Eine Strecke wie die Riesbahn, die jeweils am Rande der Länder verläuft, stehe weder in Stuttgart noch in München und schon gar nicht in Berlin im Fokus. Deshalb müsse man als Region zusammenhalten, sagte Lange. 2016 habe es die letzte große Runde zu diesem Thema gegeben. Damals habe man schon gezeigt, was gemeinsam erreicht werden könne. So habe man mittlerweile eine Regelverbindung zwischen Aalen und München im Zwei-Stunden-Takt und einen sonstigen Takt hinbekommen, allerdings „wenn der Zug denn fährt“, so Lange weiter.

Aktuell sei ein guter Zeitpunkt, um über Maßnahmen zu beraten. Denn der Ostalbkreis sortiere sich gerade in Sachen Schienennahverkehr neu. Weitere Punkte sind laut Lange Stuttgart 21 und die Fortschreibung des Deutschlandtaktes. Lange hofft zudem auf den Ausbau der Strecke Ulm-Augsburg.

Diese Baustellenmaßnahme werde zu Ausweich- und Umleitungsverkehr führen. Zusammen mit der Korridorsanierung München-Stuttgart habe man so eher die Chance, von den Ländern finanziell unterstützt zu werden.

Diese Veränderungen an der Riesbahn werden nun angegangen. (Foto: lua )

Um diese Ziele zu erreichen, soll es in Zukunft regelmäßig Treffen zwischen den Verantwortlichen aus Ministerien und Bahn geben. Zudem sollen Arbeitsgruppen gebildet werden. Federführend soll hier laut Bläse der Ostalbkreis sein.

Positiv bewertet Lange den Einstieg der ÖBB bei Go-Ahead. Mitte Oktober hatte die ÖBB-Personenverkehr AG die Go-Ahead Verkehrsgesellschaft Deutschland GmbH übernommen.Wie Lange weiter erläutert, gebe es bei Go-Ahead zwar nach wie vor Probleme, 40 Prozent aller Ausfälle lägen aber in Baumaßnahmen begründet. Deshalb wünsche man sich eine bessere Abstimmung zwischen DB-Netz und Go-Ahead.

Obwohl es sich bei der Riesbahn um eine Nebenstrecke handelt, gibt es Potential. Mit etwa 1000 Fahrgästen pro Jahr ist die Strecke aus betriebswirtschaftlicher Sicht gerade rentabel, sagt der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle. Aber nach einem coronabedingten Einbruch seien die Fahrgastzahlen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2019 um zehn Prozent gestiegen. Zwar müsse man hier auch das Neun-Euro-Ticket berücksichtigen, „aber Fahrgastpotential ist da, ein gesteigertes ist möglich“.