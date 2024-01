Lange haben die Schloßberger Burgnarren auf diesen Moment gewartet, viele Monate geplant und unzählige Stunden an Vorbereitungszeit investiert, bis der Moment am Samstagnachmittag endlich gekommen war und Burgnarren-Präsident Andy Kauffmann mit einem dreifach kräftigen „Burgnarren – Helau“ das große Jubiläumswochenende in Bopfingen und Schloßberg eröffnen durfte.

Ich persönlich bin wahnsinnig glücklich und stolz hier zu sein. Hans Werner Strauß, BDK

Gefeiert wird aber nicht nur die 44. Faschingssaison der Burgnarren, sondern mit einem internationalen Treffen auch zum 27. Mal die Freundschaft im Bund Deutscher Karneval (BDK) sowie den achten Narrensprung der BSF, der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine. Dazu sind Gäste bis aus der Schweiz, Österreich und Slowenien angereist.

„Ich persönlich bin wahnsinnig glücklich und stolz hier zu sein“, brachte Hans Werner Strauß vom BDK-Kulturausschuss stellvertretend für die vielen überregionalen Fasnachtsvereine die Freude über dieses Treffen zum Ausdruck. „Der BDK ist stolz, solche Traditionsvereine zu haben, die richtig anpacken. In diesem Sinne: Auf die Burgnarren!“ Der Saarländer war mit diesem Besuch zum ersten Mal auf Fastnacht in Bopfingen unterwegs.

Auch Petra Müller, Präsidentin der närrisch-europäischen Gemeinschaft kam bei der Eröffnung aus dem Loben kaum heraus, so begeistert zeigte sie sich beim Narrenbaumstellen: „Die Freunde von Schloßberg-Flochberg sind mit mir schon seit über einem Jahr in Kontakt und die sind so fleißig gewesen. Und auch der liebe Gott hat ein Einsehen, er hat uns einen blauen Himmel geschickt, er hat uns tolle Menschen geschickt, wir haben internationale Gäste hier und deswegen wird das ein mega Wochenende.“

Und daraufhin eröffneten haben die Burgnarren dieses besondere Ereignis aber auch noch mit einer zweiten Premiere, denn noch nie in der Geschichte Bopfingens ist ein Narrenbaum auf dem Marktplatz aufgestellt worden. „Wir freuen uns über diese Premiere und freuen uns auch, dass wir fröhliche Tage hier erleben dürfen und Gastgeber sein dürfen für dieses große Narrentreffen in Süddeutschland“, betonte auch Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler noch einmal.

Freundschaft steht im Fokus des großen Narrentreffens

„Freundschaft“ steht in gelben und blauen Lettern“ auf dem entrindeten Stamm – das Motto, unter dem das gesamte Wochenende stehen soll und wie sehr die Narren sich gefreut haben, an diesem Samstag zusammenzukommen, war auf dem Marktplatz rund um den Narrenbaum deutlich spürbar.

Im Anschluss an das Narrenbaumstellen zogen die närrischen Gruppen in einem Dämmerumzug zum Messplatz, wo ein Festzelt und ein Narrendorf aufgebaut worden ist, in dem am Abend ein Brauchtumsabend mit zahlreichen Auftritten von Masken–, Musik–, Guggen– und Fanfarenzügen stattfindet.