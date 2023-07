Ein ganz normaler Samstag: Eine Theateraufführung, eine Geburtstagsfeier, Mittagessen mit Freunden, dazwischen noch eine standesamtliche Trauung. Alles innerhalb von 24 Stunden. Und dieser Samstag ist kein Einzelfall. Es ist ein Juli–Samstag. Ein ganz normaler Juli–Samstag.

Man könnte meinen, Anfang August kommt das Christkind. Zugegeben, die Temperaturen haben sich in den vergangenen Jahren noch nicht ganz angeglichen. Doch in Sachen Termin– und Freizeitstress steht der Juli dem Dezember eigentlich in nichts mehr nach. Und der ganze (eigentlich schöne) Wahnsinn endet erst an Weihnachten. Oder eben Anfang August, wenn sich alle gen Süden verabschieden und alle Feiern abgearbeitet sind.

Aber nicht nur die Freizeit erreicht bis Weihnachten beziehungsweise 1. August ihren scheinbaren Höhepunkt: Bis dahin stehen Jahres– oder Sommerabschlüsse an, Gemeinderäte tagen ihre letzten Themen durch, bevor sie sich in die verdiente Sommerfrische oder den Weihnachtsurlaub verabschieden.

Und was wünscht man sich in der Vorweihnachtszeit nicht alles an ein wenig Besinnlichkeit! Die gibt es auch im Juli kaum. Kann ja gar nicht funktionieren, denn Zeit fürs Liegen im Freibad hat man doch kaum, vor lauter Grillfesten, Poolparties und Volksfesten. Doch ab 1. August wird alles anders. Dann sind alle weg. Und es ist endlich wieder Platz im Bad. Der einzige Unterschied: Im August hat man noch was vom Freibad. Ab dem 25. Dezember wird der Weihnachtsmarkt eher uninteressant.

Redakteurinnen und Redakteure sind auch Menschen, kaum zu glauben, oder?! Und sie erleben Kurioses, Lustiges, Irritierendes, manchmal vielleicht auch Trauriges – neben der Arbeit. Und das ist Lesestoff an dieser Stelle. Am Ende jeder Episode lässt sich sagen: So isch halt!