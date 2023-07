Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr beschädigten bislang Unbekannte Teile des Reetdaches der Schutzhütte im keltischen Stil „Grünes Keltenklassenzimmer“ beim Keltenmuseum, wobei ein Sachschaden von rund 5500 Euro entstanden ist. Die Täter hatten offenbar zuvor in einem Lebensmittelgeschäft eingekauft und den dort benutzten Einkaufswagen mitgenommen. An der Schutzhütte wurden Alkohol und möglicherweise auch Betäubungsmittel konsumiert. Mit den beschädigten Dachteilen entzündeten die Unbekannten ein Feuer. Der Polizeiposten Bopfingen bittet Zeugen, die in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli Personen an der Hütte gesehen haben beziehungsweise die Personen beobachtet haben, die von dem Lebensmittelgeschäft mit einem Einkaufswagen in Richtung Schutzhütte unterwegs waren, sich unter der Telefonnummer 07362 / 960225 zu melden.