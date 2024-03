Die kanadische Progressive-Rock-Band „Saga“ kommt im Rahmen ihrer „It Never Ends Tour 2024“ in den Bopfinger Stadtgarten. Am 18. Juli haben Fans die Gelegenheit, sich von der musikalischen Virtuosität und dem kreativen Flair dieser legendären Band live auf der Bühne verzaubern zu lassen, teilt Kulturmanagerin Victoria Schrödersecker mit.

Seit ihrer Gründung in den 1970er Jahren hat „Saga“ eine treue Fangemeinde um sich geschart und zahlreiche Hits hervorgebracht, die Generationen von Musikliebhabern begeistern. Die Band ist bekannt für ihre eindringlichen Texte, eingängigen Melodien und die kraftvollen Arrangements, die ihre Songs zu zeitlosen Klassikern gemacht haben.

Musik voller Vielseitigkeit und Innovationskraft

Mit einer beeindruckenden Diskografie, die mehr als 20 Studioalben umfasst, hat Saga kontinuierlich neue Maßstäbe in der Welt des Progressive Rock gesetzt. Von ihren frühen Erfolgen wie „Don't Be Late“ bis hin zu ihren jüngsten Veröffentlichungen beweisen sie immer wieder ihre Vielseitigkeit und Innovationskraft. Hitsingles wie „On The Loose“, „Pitchman“, „Tired World“, „Wind Him Up“ und „Humble Stance“ beweisen ihr musikalisches Talent und Erbe.

Die Band erlebte in den letzten Jahren eine Art Renaissance, ihre Musik wird plötzlich von vielen wiederentdeckt. Michael Sadlers Statement: „Wir waren immer ehrlich zum Publikum und zu uns selbst, gingen keine Kompromisse ein, machten nie Musik um der Charts willen.“ Die bevorstehende Show im Bopfinger Stadtgarten verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Musikliebhaber zu werden.

„Wir freuen uns sehr, ’Saga’ in Bopfingen begrüßen zu dürfen und unseren Gästen die Möglichkeit zu bieten, eine der einflussreichsten Bands des Progressive Rock live zu erleben“, sagt Bürgermeister Gunter Bühler. „Es wird ein Abend voller großartiger Musik und unvergesslicher Momente sein.“

Tickets für das Konzert sind ab sofort online erhältlich - als besonderes Osterspecial zu einem reduzierten Preis von 38 statt 42 Euro. Weitere Informationen und Tickets unter www.events-am-ipf.de