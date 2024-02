Wieder Ärger auf der Riesbahn: Pendler, die in Richtung Donauwörth fahren, müssen sich ab April auf Zugausfälle morgens und abends einstellen. Der Grund: Die DB InfraGo, zuständig für die Infrastruktur, hat zu wenig Fahrdienstleiter.

DB InfraGo „erweitert deshalb die Dienstruhe“ seiner Mitarbeiter auf der Strecke zwischen Donauwörth und Nördlingen. Das bedeutet, vom 2. April bis voraussichtlich 15. Dezember können Züge nur noch tagsüber fahren. Wie DBInfraGo auf ihrer Website mitteilt, sind die Stellwerke wie folgt besetzt: Wörnitzstein von 5.55 bis 17.55 Uhr, Harburg von 5.55 bis 17.55 Uhr und Möttingen von 5.45 bis 17.45 Uhr.

Das Unternehmen Go-Ahead, das die Züge auf der Strecke fährt, ist nur „Empfänger der Botschaft“, wie Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg auf Nachfrage sagt. Man hätte die Informationen von der DB mitgeteilt bekommen und müsse diese so zur Kenntnis nehmen.

DB macht Fachkräftemangel zu schaffen

Bei der DB mache sich die wachsende Arbeitskrise bemerkbar, sagt eine Bahnsprecherin. „In den kommenden Jahren gehen fast doppelt so viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt heraus wie hineinkommen.

Der herausfordernde Arbeitsmarkt führt also dazu, dass es schwieriger wird und mitunter länger dauert, neue Mitarbeitende zu finden. Dabei gibt es je nach Region und Beruf teils erhebliche Unterschiede. In Bayern ist der Arbeitsmarkt besonders eng“, erklärt die Sprecherin.

Entspannung im Dezember erwartet

Das alles könne regional zu einer angespannten Personalsituation führen. Auch erhöhte Krankenstände spielten eine Rolle. Die DB tue alles, um die Auswirkungen auf die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Die Bahn arbeite bereits intensiv daran, die vielen verschiedenen Stellwerkstypen diverser Bauarten und Generationen in ihrem Schienennetz zu ersetzen.

Spätestens mit der Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks in Nördlingen im Dezember werde sich die Personalsituation entspannen, da die neue Technik einen effizienteren und flexibleren Personaleinsatz möglich mache, so die Sprecherin weiter.

Man bedauere die Einschränkungen für die Fahrgäste sehr. Dass Stellwerke nicht besetzt werden können, müsse eine Ausnahme bleiben. Deshalb habe die DB bereits Maßnahmen ergriffen, um die Personalsituation in den Stellwerken zu stabilisieren.

„Wir versuchen zum Beispiel in jedem einzelnen Fall, Ersatz für erkrankte Fahrdienstleiter zu finden, um die Auswirkungen kurzfristiger Personalausfälle auf ein Minimum zu begrenzen. Auch setzen wir unsere Joboffensive weiterhin mit Nachdruck fort“, sagt die DB-Sprecherin.

Hochspezialisierte Fachkräfte

Bei den Mitarbeitern in den Stellwerken handele es sich um hochspezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig nur schwer ersetzbar seien. So müssten die Fahrdienstleiter für die jeweilige Stellwerkstechnik ausgebildet sein und für die örtlichen Gegebenheiten eingearbeitet werden.

Wo immer es möglich sei, bilde man Fahrdienstleiter so weiter, dass sie im Bedarfsfall flexibler auf unterschiedlichen Stellwerken eingesetzt werden könnten. „Gleichzeitig steuern wir bei der Personaleinsatz- und Urlaubsplanung nach und wollen Bereitschaftsdienste einführen. Darüber hinaus setzt die DB auf Aus- und Weiterbildung, die Qualifizierung von Quereinsteigern sowie Neueinstellungen“, so die Sprecherin.

Arbeiten im Bahnhof Bopfingen

Vom 26. Februar bis zum 2. März gibt es zudem weitere Einschränkungen auf der Riesbahn. Das teilt das zuständige Unternehmen Go-Ahead mit. Demnach fallen wegen Bahnsteigarbeiten der DB InfraGO die letzten Züge in beide Richtungen zwischen Nördlingen und Lauchheim aus. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Bus wird ab Nördlingen bis Aalen verkehren und kann bei Bedarf auch alle Halte ab Westhausen bedienen.

Die entsprechenden Bahnsteigarbeiten finden in Bopfingen statt. Das teilt eine Bahnsprecherin auf Anfrage mit. „Im Rahmen der dortigen Modernisierungsmaßnahme erneuert die DB den Hausbahnsteig an Gleis 1 auf einer Länge von 140 Metern, baut den bestehenden Mittelbahnsteig ersatzlos zurück und errichtet dafür einen neuen Außenbahnsteig an Gleis 2 mit einer Länge von ebenfalls 140 Metern“, so die Sprecherin. Zusätzlich entstehe eine Personenunterführung inklusive Treppenanlagen.

Die Aufenthaltsqualität für Reisende und Besucher des Bopfinger Bahnhofs werde deutlich verbessert. Fahrgäste profitierten von einer neuen Bahnsteigausstattung mit Wetterschutzanlagen, modernem Mobiliar, taktilem Blindenleitsystem sowie einer neuen Beleuchtungsanlage. Die DB baue zudem Betonschächte für eine mögliche Aufzugsnachrüstung. „Die Stadt Bopfingen und das Land Baden-Württemberg werden den vollständigen barrierefreien Ausbau mittels Aufzugsanlagen finanzieren. Die Aufzüge werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet“, so die Sprecherin abschließend.