Preise für Abiturienten

Auch in diesem Jahr wurden zahlreiche Preise der Richard–Schieber–Stiftung an Abiturientinnen und Abiturienten des Bopfinger Ostalb–Gymnasiums vergeben. Während der feierlichen Aushändigung der Abiturzeugnisse in der Aula des Bildungszentrums überreichte der Stiftungsvorsitzende Eugen Abele insgesamt 17 Auszeichnungen für herausragende schulische Leistungen. Die Richard–Schieber–Stiftung wurde 1995 gegründet. Seitdem gibt es diese besondere Form der Förderung der Abiturientinnen und Abiturienten. Der schulische Sozialpreis für besonderes soziales Engagement wurde an Emma Regele übergeben.