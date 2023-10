Pedelec-Training sorgt für Sicherheit

Bei schönem, aber nicht zu warmem Wetter fand letzten Samstag das Pedelec-Sicherheitstraining in Bopfingen unterm Ipf statt. Beim VdK-Ortsverband Bopfingen-Ries meldeten sich zwölf Pedelec-Freizeitfahrer und -fahrerinnen, die ihre Fähigkeiten noch weiter verbessern wollten. Darunter auch eine Frau, die erst vor Kurzem in einer geführten Tour die Alpen überquerte. Doch beim Kurvenfahren ist sieimmer noch unsicher.

Diese Angst konnte sie beim Sicherheitstraining weitgehend ablegen. Auch eine Vollbremsung braucht oft Überwindung. Aber Manfred und Alexandra Meyer, die beiden Trainer von der Verkehrswacht Ostalbkreis, gaben die entscheidenden Tipps. Nach ein paar Versuchen gab es nur strahlende Gesichter an der Zieleinfahrt. Das Pedelec-Sicherheitstraining wurde vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr unterstützt. Die Verkehrswacht führt die Sicherheitstrainings-Kurse durch.

Im Frühjahr 2024 will der VdK-Ortsverband Bopfingen-Ries wieder ein Pedelec- Sicherheitstraining anbieten. Wer daran Interesse hat, kann sich unverbindlich bei Ingrid Gottstein telefonisch unter 0173 304 1632 oder per Mail an [email protected] anmelden.