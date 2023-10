Ostalb-Gymnasium Bopfingen für Würth-Bildungspreis nominiert

Das Ostalb-Gymnasium Bopfingen ist für den Würth-Bildungspreises 2024 nominiert worden. Das Kompetenzzentrum Ökonomische Bildung wählte sechs Schulen aus Baden-Württemberg für den Wettbewerb aus. Ob Start-up-Schülerfirma, projektbasierte Themeneinheiten zum Leben und Arbeiten in der Zukunft oder Aufbau eines Schulcafés: Die Vielfalt der Projekte, die kürzlich im Neuen Schloss in Stuttgart vorgestellt wurden, ist groß. Das Ostalb-Gymnasium wurde nominiert für die Idee „IPF-Up ‐ das innovative Schul-Start-up für eine nachhaltige Umgestaltung des Schulgeländes“. Das Schulgelände wird neu gestaltet, ein Schulgarten mit Insektenhotels, Nistkästen und Sitzgelegenheiten entsteht. Die Jugendlichen stellen die Insektenhotels und Nistkästen her und verkaufen sie regional, um weitere Spiel- und Sportgeräte für den Schulhof zu finanzieren. Langfristig soll das Schul-Start-up fester Bestandteil der Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung an der Schule werden. Für alle Projekte gibt es im laufenden Schuljahr Unterstützung in Höhe von maximal 6000 Euro. Das Startkapital steht den Schulen für Sachleistungen und die Beratung durch Fachexperten zur Verfügung. Im Sommer 2024 dann wird der Bildungspreis verliehen. Es gewinnt die Schule, die die größte Weiterentwicklung in den ökonomischen Kompetenzen aufzeigt.