Das geplante Neubaugebiet „Im Neufeld“ kann vorerst nur in Teilen erschlossen werden, weil dort in einer Hecke Goldammer und Bluthänfling nisten. Somit kann die südliche Erschließungsstraße erst ab 2025 gebaut werden. Das wurde am Donnerstag im Gemeinderat bekannt.

Weil der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Bedenken wegen der geplanten Versetzung einer Biotophecke im neuen Baugebiet hat, müssen den dort nistenden Vogelarten neue Fortpflanzungs- und Ruhestätten angeboten werden. Erst dann könne man die alte Hecke entfernen.

Vögel müssen umziehen

Deshalb hat das Landratsamt seine ursprüngliche Ausnahmegenehmigung eingeschränkt. Somit kann das Baugebiet erst erschlossen werden, wenn die Vögel in die neue Hecke umgezogen sind.

So könne man also zuerst nur den oberen Teil von „Im Neufeld“ erschließen, erklärte Bürgermeister Gunter Bühler. Der Rest erfolge voraussichtlich erst im Jahr 2025.

Ob man die Vögel denn nicht aktiv umsiedeln könne, fragte Bettina-Maria Weber (CDU). Dies dürfe man nicht, sagte Bühler. Er habe „keine Worte mehr“. Immer „käme jemand um die Ecke, der Bedenken anmeldet“. Die Interessentenliste für das erste Baugebiet in der Kernstadt seit 25 Jahren sei voll; ein hoher Bedarf an neuem Wohnraum sei da.

Neuer Aufstellungsbeschluss war nötig

Der Gemeinderat hatte das Bebauungsplanverfahren des Baugebiets im Dezember 2019 nach dem damaligen Eilverfahren des Paragraphen 13b auf den Weg gebracht. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht den Paragraphen als rechtswidrig eingestuft hatte, musste ein neuer Aufstellungsbeschluss gefasst werden.

Den Satzungsbeschluss für das neue Baugebiet verabschiedeten die Räte am Donnerstag schließlich einstimmig.