Sie zählen zur ersten Generation der Hard & Heavy Bands und prägten nach ihrer Gründung 1968 gemeinsam mit Bands wie Led Zeppelin, Deep Purple, Uriah Heep und Black Sabbath ganz maßgeblich die Stilrichtung des harten Rock. Mit über 60 Millionen verkauften Tonträgern, sind sie neben den Simple Minds die erfolgreichste Rockband Schottlands aller Zeiten. Mit anderen Worten: Nazareth gehören zu den ganz Großen ihres Genres. Am Freitag, 24. November, kommt die Band in die Bopfinger Stauferhalle. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Konventionellen, sauber gespielten Hard-Rock mit einem wohlklingend klagenden Gesang machten die schottischen Nazareth aus der Nähe von Edinburgh ab 1969 zu ihrem Programm. Bis heute bewährte sich Nazareth als solide und perfekt eingespielte Live-Formation, die ein Dutzend Top-Hits und fünf Bestseller-Alben verbuchen konnten. Millionenhits wie „Love Hurts“, „This Flight Tonight“ und „Dream On“ wurden zu Meilensteinen der Rockmusik und die Band zu einer der einflussreichsten Hardrock-Formationen der 70er und 80er Jahre. Spätere Legenden wie Guns N‘ Roses und Metallica zählen Nazareth zu ihren wichtigsten Einflüssen. Tatsächlich gehört die Band in eine Riege mit Led Zeppelin, Deep Purple und Black Sabbath.

Im Vorprogramm Stormwitch, auch bekannt als „The Masters Of Black Romantic“ im Jahre 1979 gegründet und ist somit eine der dienstältesten Metalbands in Deutschland, die noch aktiv sind. Kult Alben wie „Walpurgis Night“ , „Tales Of Terror"“ sprechen für sich . Aus dem Album „Stronger Than Heaven“ Coverte die Band Hammerfall den „Ravenlord“, der in den 90ern durch die schwedische Band „Hammerfall“ im Nachhinein sehr bekannt wurde.Das letzte Stormwitch Album „Bound to the Witch“ wurde am 2018 bei „Massacre“ veröffentlicht wird. 2023 spielen Stormwitch mit Frontmann und Gründungsmitglied Andy Mück ein paar ausgewählte Shows. The Witch is back on stage and still alive!