Nach nur sechs Punkten aus zehn Spielen: Semih Köksal tritt beim TV Bopfingen zurück

Semih Köksal ist nicht ist nicht mehr Trainer des A-Ligisten TV Bopfingen. Nach dem schwachen Saisonstart, mit nur sechs Punkten aus den ersten zehn Spielen, hat er seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Sportliche Situation und die immer weniger werdende Trainingsbeteiligung sind die Gründe

Semih Köksal hatte den TV Bopfingen in der Winterpause der Saison 2022/23 in einer schwierigen Phase mit Abstiegskampf übernommen. Am letzten Spieltag konnte der Klassenerhalt perfekt gemacht werden. Doch auch in der aktuellen Saison steckt der TV Bopfingen nun wieder tief im Tabellenkeller fest. Die sportliche Situation, mit nur sechs Punkten, und die zuletzt immer weniger werdende Beteiligung im Training, bewogen Semih Köksal schließlich zum Rücktritt. „Der Verein stand bis zuletzt hinter mir. Der Abschied war auch sehr emotional. Im Verein und in der Mannschaft hat alles gepasst. Obwohl wir immer im Abstiegskampf steckten, hat es mir beim TV Bopfingen viel Spaß gemacht“, berichtet Semih Köksal. Bei seiner Rücktrittsbekanntgabe waren 16 Spieler vor Ort, selbst verletzte und kranke Spieler.

Semih Köksal gönnt sich nun eine Pause

Nun möchte sich der Ex-Trainer des TV Bopfingen erstmal eine Pause gönnen. „Wenn etwas für den Start der Rückrunde kommen sollte, werde ich auf jeden Fall Gespräche aufnehmen. Ansonsten peile ich aber eher die kommende Saison an“, so Semih Köksal.

Für den TV Bopfingen steht an diesem Sonntag das Derby beim SV Kerkingen an. Anpfiff ist um 15 Uhr.