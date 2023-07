Michael Schulte feiert mit 1000 Fans im Stadtgarten

Strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen und eine gemütliche Festivalatmosphäre mit einem Künstler, der mit einer Mischung aus schnellen Tanznummern und ruhigeren Balladen das Publikum mitreißt — Michael Schulte hat mit seinem Konzert am Samstagabend im Bopfinger Stadtgarten eine Stimmung geschaffen, die als Inbegriff von „Summervibes“ beschrieben werden kann.

Eine „bunte Show, die zum Tanzen, Mitmachen und Feiern anregt“ hatte der Künstler aus Schleswig–Holstein im Vorfeld angekündigt und dieses Versprechen auch restlos eingelöst.

Die schönsten Impressionen des Abends:

Mit bekannten Dancenummern wie „Waterfall“, „For a Second“ oder „Back to Start“ legte der Künstler direkt einen Senkrecht–Start der guten Laune hin. Vom ersten Ton an heizte er der Menge ordentlich ein, spielte auf lässige Weise auch mit ihr, trieb sie mit schnellen Songs an und fing sie mit emotionalen wieder ein, und ließ sich so von der sommerlichen Stimmung anstecken.

Aber auch Lieder mit persönlichem Bezug bringt der Musiker an diesem Abend auf die Bühne und schafft so in dem kleinen Stadtgarten–Areal eine fast intime Konzertatmosphäre — so zum Beispiel mit dem Song „Remember Me“, den der Musiker für seine beiden Söhne geschrieben hat, oder mit der Nummer „More To This Life“, die er mit seinem langjährigen WG–Mitbewohner Max Giesinger geschrieben hat.

Ebenso auch das Lied „Falling Apart“, das er — wie er auf der Bühne erzählte — zu einer Zeit geschrieben habe, in der seine Musikkarriere stark stagnierte und erst Jahre später dann aber unverhofft internationale Erfolge feierte.

ESC-Erinnerungen mit „You Let Me Walk Alone“

Fehlen durfte auch nicht der Song „You Let Me Walk Alone“, mit dem Schulte beim ESC 2018 in Lissabon den vierten Platz belegt hat — sicherlich einer der berührendsten Momente des Abends, denn für wenige Minuten verwandelte sich der Stadtgarten in ein wunderschönes Lichtermeer aus Smartphone–Kameras.

Unterstützt wurde Schulte an diesem Abend von Nachwuchsmusiker, Influencer und einstigem DSDS–Kids–Gewinner Marco Kappel. Mit Songs wie Max Giesingers „Legenden“ oder Ed Sheerans „Castle On the Hill“ hat der 21–Jährige in einen Abend eingeleitet und damit das Publikum von sich überzeugen können — sogar eine rote Rose landet zum Ende seines Auftritts auf der Bühne.

Das Heimspiel in der Region hat der gebürtige Schwabsberger sehr genossen, wie er nach dem Konzert sagt: „Das Publikum und die Resonanz war super, auch Michael Schulte zu treffen und ihn persönlich kennenzulernen, war richtig cool.

Also rund um ein total schöner Abend.“ Bescheiden, fast etwas schüchtern, bedankt sich Kappel zum Ende seines Auftritts unter frenetischem Applaus bei den rund 1000 Menschen, die an diesem Abend in den Stadtgarten gekommen waren.