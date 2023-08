Luisa Stölzle feiert den Heimsieg

Auf der Tennisanlage in Bopfingen fand der elfte Ipf–Cup statt. Dabei wurden wieder verschiedene Kategorien ausgetragen: Herren A, B und C, Herren 50 und Damen A und B und das Herren–Doppel. Dieses fand im vergangenen Jahr großen Anklang.

Die Beteiligung war, wie auch in den vergangenen Jahren, trotz des widrigen Wetters, sehr hoch. Viele Teilnehmer kamen aus umliegenden Vereinen, es gab aber auch wieder jede Menge Teilnehmer von weit entfernten Vereinen des Württembergischen Tennis–Bundes und aus Bayern. Der Austragungsmodus war wieder K.o.-System mit Nebenrunde, so war es den Teilnehmenden möglich, LK–Punkte zu sammeln.

Es wurde ab Freitagnachmittag hochklassiges, faires und äußert spannendes Tennis gezeigt, mit so manchen Überraschungen. Am Freitag mussten dann die letzten Spiele wegen Starkregens auf Samstag verlegt werden. Am Samstag das Wetter dann besser — es wurde wieder bis nachts mit Flutlicht gespielt.

Sehr viele Zuschauer und Fans haben trotz des kühlen, regnerischen Wetters den Weg auf die Bopfinger Tennisanlage gefunden und sie wurden mit grandiosem Tennis belohnt.

Bei den Damen A (LK sieben bis 18) gab es dieses Jahr erneut ein 16er–Feld. Die an Platz eins gesetzte Luisa Stölzle vom Tennisclub Bopfingen holte sich völlig souverän und überlegen den Titel gegen Jule Weiß vom TC Aalen. Die dritten Plätze belegten Anna Rothenbach und Ines Riego Baric. Die Nebenrunde der Damen A gewann Ramona Geiger vom TA TV Oberdorf. Bei den Damen B (LK 16 bis 25) gab es ebenfalls ein 16er–Feld. Auch hier war die an Platz eins gesetzte Felicia Bihr vom TC Rot–Weiß Nördlingen die souveräne Siegerin, vor Marie Schütz vom TC Ebnat. Die dritten Plätze gingen an Franzi Nille vom TC Bopfingen und Noreen Saur aus Röhlingen. Die Nebenrunde der Damen B gewann Nina Nille aus Kirchheim. Auch bei den Herren A (LK eins bis zwölf) gab es ein 16er–Feld. Im Viertelfinale gewann Claudius Eiberger vom TC Bopfingen bei Flutlicht in der Night–Session in einem spannenden Spiel gegen Ben Lonardoni vom TV Schwäbisch Gmünd.

Den Titel holte sich allerdings der an Platz drei gesetzte Johannes Krohmer vom TC Heidenheim überzeugend gegen den topgesetzten Kim Staiger vom TC Göppingen. Die dritten Plätze erkämpften sich Claudius Eiberger vom TC Bopfingen und Alexandros Kraus. Die Nebenrunde der Herren A entschied Jannik Knödl vom TC Schorndorf für sich.

Das stark besetzte 32er–Feld der Herren B (LK zehn bis 18) gewann Tim Scherr vom TC Ebnat, der an Platz zwei gesetzt war, in einem knappen und sehr spannenden Spiel gegen den Topplatzierten Stefan Hartwich vom TC Bopfingen. Die beiden Dritten wurden Jonas Holzbrecher und Fabian Kresse. Die Nebenrunde der Herren B ging an Jürgen Hammele aus Tannhausen.

Auch das 32er–Feld der Herren C (LK 16 bis 25) war gut besetzt. Der ungesetzte Michael Breiter vom TC Tannhausen setzte sich im Finale gegen seinen Teamkameraden Franz Beck durch. Die beiden dritten Plätze erspielten sich Johannes Tschunko und Lukas Wiedenmann.

Die Nebenrunde der Herren C entschied Janick Uhl aus Kirchheim gegen Hannes Ruf vom TC RW Nördlingen für sich.

Das 16er–Feld der Herren 50 gewann in diesem Jahr Michael Kraus (3) vom Heidenheimer SB gegen Arndt Frieß (2) vom TC Heidenheim. Platz drei belegten Armin Knecht und Joachim Zetzmann (1).

In der Nebenrunde der Herren 50 siegte der jahrelange Gewinner der Herren 50, Franz Möndel aus Oberdorf.

Der Wettbewerb des Herren– Doppel wurde erneut gut angenommen, das 16er–Feld war voll besetzt. Die Spiele waren spannend und begeisterten die Zuschauer, auch wenn es keine Überraschung gab und die Ergebnisse der Setzliste entsprachen. So gewannen die Topplatzierten Ben Lonardoni und Fabian Wirth im Finale deutlich gegen Alexander Schlipf und Florian Fischer. Die beiden dritten Plätze gingen erneut an Tobias Kleibl und Rainer Meyr aus Nördlingen sowie an Marcelo Rojas und Sebastian Schlund.

Da es leider am Sonntag viel geregnet hatte, wurde lange gespielt und sofort nach Beendigung der letzten Finale die Sieger–ehrung der einzelnen Kategorien durchgeführt.

Trotzdem zeigten sich nicht nur bei den Siegern und den Topplatzierten, sondern bei allen Teilnehmern, die drei Tage lang die gelbe Filzkugel jagten, zufriedene Gesichter. Viel Lob bekam der Veranstalter, der Tennis–Club Bopfingen für die gelungene Organisation. Das Leistungsklassenturnier kam sowohl bei den Spielern als auch bei den Zuschauern sehr gut an.