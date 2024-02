Weil ein LKW-Fahrer den Anweisungen seines Navigationsgerätes blind vertraut hatte, ist er am Donnerstagmorgen in einer Brücke in Bopfingen steckengeblieben.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 28-Jährige gegen 7 Uhr die B29 von Trochtelfingen kommend, als ihn das Navi auf einen Feldweg in Richtung Ladenburger und dann über eine Brücke lotste.

Als er anschließend nach rechts auf einen Radweg einbiegen wollte, fuhr sich der LKW aufgrund der Enge vorne und hinten fest. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro am Brückengeländer.