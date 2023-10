In der Schranne im Alten Rathaus Bopfingen erwartet die Besucher am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr die etwas andere „Lesung mit Live-Musik, Gesang und Anekdoten“ des Tübinger Autors Rainer Imm ‐ zusammen mit dem Schauspieler Udo Zepezauer und dem Musiker Bernhard Mohl.

Der Tübinger Autor Rainer Imm erzählt eine rasante Geschichte mit starken Bildern, ein sozialkritischer Roman und eine ideenreiche Neuauflage des Spiels von Klein gegen Groß: Während seine Eltern im Urlaub sind, kümmert sich Marek Stahlberg wieder mal um deren Videothek. Hier erlebt er Filmliebhaber aus allen Schichten und Lebensbereichen, es wird diskutiert, Kaffee getrunken, philosophiert und schließlich gehandelt. Eine Heuschrecken- und Spekulantenplage zieht derweil übers Land, doch die kleine Kiezgemeinschaft will sich ihren anachronistischen Ort partout nicht nehmen lassen und stemmt sich mit Ideenreichtum gegen die scheinbare Übermacht.

Rainer Imm selbst lebt und schreibt in Tübingen, seine Wurzeln hat er aber auf der Ostalb. Geboren in Lauchheim, verbrachte Rainer Imm auch einen Teil seiner Kindheit in Bopfingen. Nach seinem Studium ist er zunächst in der Unternehmenskommunikation und dann als freier Autor und Journalist tätig. „Stahlberg & Co“ ist sein fünftes Buch. Tickets sind ab sofort für 14 Euro im Vorverkauf erhältlich. Bereits gekaufte Tickets vom Ursprungstermin behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.