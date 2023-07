Lehrerin aus Überzeugung

Der letzte Tag im Schuljahr ist für die Schulgemeinschaft immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge verbunden. So heißt es einerseits Durchschnaufen vom Schulalltag, andererseits aber auch Abschiednehmen von Kolleginnen und Kollegen, die das Ostalb–Gymnasium Bopfingen aus verschiedenen Gründen verlassen.

Laut einer Mitteilung der Schule gehen Pastoralreferent David Konopka (katholische Religion) und Referendarin Muna Emir (Ethik und Englisch). Schulleiter Pascal Bizard dankte beiden gemeinsam mit dem Kollegium für ihre äußerst gewissenhafte, zuverlässige und den Schülern zugewandte Tätigkeit an der Schule. Er bedauerte, sie „gehen lassen zu müssen“. Nach erfolgreich bestandenem Referendariat tritt Muna Emir ihre erste Stelle an einem Gymnasium in der Region an. David Konopka bleibt als Seelsorger nach wie vor der Seelsorgeeinheit Ipf–Bopfingen erhalten, übernimmt hier aber weitere Aufgaben und wechselt in den Schuldienst an Bopfinger Grundschulen.

Etwas umfangreicher fiel die Verabschiedung von Kollegin Claudia Uhl aus, teilt die Verwaltung mit. Nach 33 Jahren Schuldienst am Ostalb–Gymnasium geht die Studiendirektorin nun in den Ruhestand. Sie unterrichtete die Fächer Mathematik und Chemie. Ihre Motivation dazu hat sie ganz offensichtlich vom Ostalb–Gymnasium selbst bezogen. 1978 hat sie dort ihr Abitur absolviert und nach bestandenem Referendariat ist sie dorthin als Junglehrerin zurückgekehrt. Maßgeblich beteiligt war sie unter anderem an der Entwicklung und Implementierung des immer noch gültigen Methodentrainings, des Tutorensystems für Fünftklässler und des Lernen–Helfen–Fördern–Konzepts. Ihre fachliche Expertise und auch feinfühlige Art im Umgang mit anderen Menschen führten dazu, dass jüngere Kollegen gerne ihren fachlichen Rat suchten. Davon konnten aber nicht nur Kollegen profitieren, sondern auch Lehrer in der Ausbildung. Claudia Uhl war seit 1996 in der Lehrerausbildung tätig, als Fachleiterin am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Stuttgart seit 2008. Mit ihrem unerschöpflichen Drang, voranzugehen, etwas bewirken zu können, hat sie ihre eigentlichen Adressaten nie aus den Augen verloren — die Schüler. Sie zu fördern und auch zu fordern, sie auf dem Weg ihre Erwachsenwerdens zu begleiten, war für sie eine Herzensangelegenheit, heißt es abschließend.