Der Bopfinger Gemeinderat hat am Donnerstag in einer Sondersitzung dem Neubau des geplanten Biomasse-Kraftwerks der Firma Ladenburger städtebaurechtlich zugestimmt.

Wie Bürgermeister Gunter Bühler erläuterte, ist das Projekt kein normales Baugesuch, sondern Teil eines immissionsschutzrechtlichen Verfahrens. Das Landratsamt habe noch einige Nachforderungen an die Firma Ladenburger gestellt, diese würden im Verfahren selbst behandelt. Mit den Entwässerungsplänen sei man einverstanden, auch die Schmutzwassermengen sehe man als unproblematisch an, so Bühler weiter. Keine belastbare Aussage gebe es bisher allerdings bei den Lärmwerten. Ein Gutachten liege vor, es seien aber noch Nachfragen da, die das Landratsamt nachgefordert hat. „Das Landratsamt sagt klar, wenn die Lärmwerte nicht eingehalten werden, wird es keine Baugenehmigung geben“, so Bühler weiter. Man sei sich der Problematik für die Ortschaft bewusst.

Unklar ist laut Bühler auch noch, wie die Kühlung des Kraftwerks erfolgt. Hier sind pro Tag 79,3m³ Wasser nötig. Es sei aber gesetzlich untersagt, hier Trinkwasser zu verwenden.

Bühler kann nachvollziehen, dass ein Gebäude in dieser Höhe, geplant sind 32,8 Meter, „bei dem einen oder anderen ein gewisses Grummeln verursacht“. Er betonte aber auch, dass das Kraftwerk ein wichtiges Projekt ist, um die Wettbewerbsfähigkeit der Firma Ladenburger sicherzustellen und am Standort 600 bis 650 Arbeitsplätze zu erhalten.

Kerkingens Ortsvorsteherin Bettina-Maria Weber fasste die Ergebnisse der Sondersitzung des Ortschaftsrats noch einmal zusammen. Der Ortschaftsrat stimme städtebaulich zu, sie betonte aber auch, würde die Technik mit abgestimmt und wäre es kein immisionsschutzrechliches Verfahren, so hätte der Ortschaftsrat geschlossen dagegen gestimmt. Kerkingen sei es wichtig, dass es nicht mehr Lärm geben darf, als es schon gibt. Zudem wolle man Informationen zu den Emissionen aus den Schornsteinen. Auch beim Thema Entwässerung wolle man als Ortschaftsrat eingebunden werden. Weiterhin regte Weber an, in Zukunft 3-D-Animationen nicht aus der Vogelperspektive, sondern aus der Blickhöhe einer Person zu erhalten.

Thomas Trautwein (CDU) bekräftigte, „Ladenburger ist eine wichtige Firma für uns, aber auch die Bürger vor Ort sind uns wichtig“. Die Fraktion erteile die Genehmigung, man habe Vertrauen, „dass das Landratsamt ein Auge darauf hat.“

Auch Carola Merk-Rudolph (SPD) kündigte an, dass die SPD-Fraktion städtebaulich zustimmen werde. Insgesamt seien aber noch viele immisionschutzrechtliche Fragen offen. Auch verwies sie darauf, dass es Bedenken hinsichtlich des Lkw-Verkehrs aus Zöbingen und Röhlingen gebe. Gunter Bühler entgegnete, hier sei auch die Stadt Ellwangen gefragt. Auf der einen Seite zähle man jeden Lkw, „der nach Holz aussieht“, auf der anderen Seite liege der größte Verursacher von Lkw-Verkehr, nämlich das Ellwanger Industriegebiet, in direkter Nachbarschaft zu Zöbingen und Röhlingen. Dieses werde sich weiter entwickeln, so dass Umgehungsstraßen nötig seien, so Bühler.

Martin Schmid (Freie Wähler) sagte, man müsse die Bedenken der Ortschaft Kerkingen hören und das Möglichste tun, um Emissionen gegenüber der Bürgerschaft zu verhindern. Man sehe aber auch, dass es wichtig ist, dass eine Firma wie Ladenburger sich entwickeln kann. Deshalb stimme man geschlossen für den Antrag.

Hans-Martin Lechler (SPD) ergänzte, man entscheide „zwischen Pest und Cholera“. Einerseits brauche Ladenburger das Projekt, andererseits sei die Lebensqualität der Bürger in Kerkingen nicht verhandelbar. Das Landratsamt müsse jetzt seine Hausaufgaben machen.