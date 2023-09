Kreissozialausschuss richtet den Fokus auf das Thema Teilhabe

Der Ausschuss für Soziales und Gesundheit des Ostalb-Kreistags hat kürzlich in einer nicht-öffentlichen Klausurtagung den Fokus auf das Thema Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung gelegt. Bei einer Führung durch die Werkstatt am Ipf in Bopfingen konnte die Samariterstiftung unter der Regionalleitung von Michael Schubert interessante Einblicke in die Produktion vor Ort und die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung geben. In der Werkstatt am Ipf sind 80 Werkstattplätze sowie 40 Plätze im Förder- und Betreuungsbereich verortet.

Landrat Joachim Bläse betonte die Wichtigkeit dieser Tagung und verwies auf die notwendige Durchlässigkeit von Arbeitsplätzen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, aber auch von betriebsintegrierten Arbeitsplätzen. Sozialdezernentin Julia Urtel gab dem Ausschuss einen Einblick in die Zahlen und Fakten der Eingliederungshilfe im Ostalbkreis. So sind im Ostalbkreis 1083 Plätze in Werkstätten für Menschen mit Behinderung verfügbar und nochmals rund 670 Plätze an tagesstrukturierenden Angeboten. „Wir freuen uns, dass wir fast jedem erwachsenen Menschen mit Behinderung im Ostalbkreis eine Beschäftigung oder eine Tagesstruktur anbieten können“, erklärt Urtel.

Susanne Rahm, Teamleiterin des Integrationsfachdienstes, stellte ihre Unterstützungs- und Beratungsangebote für Menschen mit Behinderung vor und informierte über die neue Ansprechstelle für Arbeitgeber ‐ EAA. Hier können sich Arbeitgeber Rat und Unterstützung zu Ausbildung, Einstellung und Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen einholen.

Berthold Deusch lenkte als zuständiger Leiter des Integrationsamtes des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales in Baden-Württemberg den Blick auf die bundes- und landespolitische Ebene. „Der Ostalbkreis ist beim Thema Arbeit im Landesvergleich richtig gut aufgestellt“, lobte Deusch die Arbeit der Akteure vor Ort. Er gab dennoch zu bedenken, dass die Anzahl von Außenarbeitsplätzen der Werkstätten von Menschen mit Behinderung zunehmen, während die Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt rückläufig sind. Diesen Trend gilt es aus seiner Sicht dringend umzukehren, um Menschen mit Behinderung Beschäftigungen in regulären Arbeitsverhältnissen anzubieten.

In einem anschließenden Workshop setzte sich der Ausschuss intensiv mit dem Thema der Gewinnung von möglichen Arbeitgebern auseinander und sammelte zahlreiche Ideen. Diese Ideen fließen nun in die weitere Tätigkeit des Steuerungsgremiums Teilhabe ein.