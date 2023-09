Bopfingen

Konzert des Michael–Lutzeier/Klaus–Graf–Quintetts

Bopfingen / Lesedauer: 1 min

Im Vorfeld der Bopfinger Heimattage findet am Donnerstag, 5. Oktober, ein weiteres Event im Rahmen von „Kultur am OAG“ statt: Ein Quintett von Jazz–Musikern, die ab 19 Uhr in der Aula des OAG einen Groove– und Soul–Abend gestalten.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 16:07 Von: IPF- UND JAGST-ZEITUNG