Kerkinger Feuerwehr beweist ihr Können bei Großübung

Viele Kerkinger Bürger versammelten sich am Samstag, pünktlich um 15 Uhr rund um das Gemeindehaus, denn das DRK und die Feuerwehr aus Kerkingen haben zur Hauptübung eingeladen.

Das Übungsszenario war ein windhosenartigen Sturm mit Starkregen. Dieses Szenario, das Abteilungskommandant Matthias Herdeg hier vorberietet hatte, war fast so am 12. August diesen Jahres in Kerkingen geschehen.

Als ersten Einsatz bekam die Kerkinger Wehr mit Ihrem (H)LF10 den Auftrag eine eingeschlossene Person aus einem Auto zu befreien, auf das ein Baum gestürzt war und ein Ast den Brustkorb der Fahrerin durchbohrt hatte. Hier wurde mit Unterstützung des DRK-Zuges Kerkingen eine patientenschonende Rettung unter der Anleitung von Gruppenführer Patrick Plöchl vorgenommen.

Beim Einsatz zwei musste eine nach einem Blitzschlag brennende Stromstation gelöscht werden. Diese Aufgabe wurde mit Bravour von der Jugendfeuerwehr der Abteilung Kerkingen gemeistert. Sie hatten das LF16 TS im Einsatz und wurden von Gruppenführer Gerhard Ziegler sicher durch den Einsatz geführt.

Da sich nun mehrere Einsatzstellen entwickelten, hatte zwischenzeitlich die Führungsgruppe Bopfingen mit Ihrem ELW, 1 die zur Einsatzstelle berufen wurde, die Koordination der Einsätze übernommen.

Als weiteren Einsatz stellte sich heraus, dass bei Arbeiten an der Sirene auf dem Dach des Gemeindehauses der Monteur bewusstlos verunglückt war. Zu dessen Rettung wurde die DLK von Bopfingen alarmiert und die Besatzung des MTW Kerkingen mit Gruppenführer Wohlfrom holte den Mann sehr schnell vom Dach.

Zusätzlich sind bei den Arbeiten am Dach ein paar Dachziegel abgestürzt und haben einen Passanten verletzt, welcher aber sehr schnell durch das DRK Kerkingen aus dem Gefahrenbereich gebracht wurde.

Weitere Brisanz kam in den angenommenen Großeinsatz, als gemeldet wurde, dass der Gemeindehaus-Keller unter Wasser steht und der Hausmeister vermutlich durch einen Stromschlag bewusstlos im Keller lag. Die Führungsgruppe unter der Leitung von Uhl Stefan erteilte sofort der Gruppe eins die mittlerweile ja fertig war, den Auftrag den Verletzten zu retten und das Wasser abzupumpen.

Als Letztes kam dann noch die Meldung, dass ein verängstigtes Kind vor dem Sturm in die Verdohlung des Kirchenbachs geschlüpft sei und nicht mehr rauskommt. Dieses Kind wurde dann von der Gruppe der Jugendfeuerwehr gesucht und befreit und mit einer kleinen Schnittverletzung an die DRK-Bereitschaft übergeben.

Fünf Einsatzstellen mit fünf Verletzten wurden unter Koordination der Führungsgruppe vom DRK, von der Jugendfeuerwehr und von der Feuerwehr Kerkingen sehr gut abgearbeitet. Es waren insgesamt fünf Fahrzeuge und rund 40 Helfer im Einsat.

Gunter Bühler und Ortsvorsteherin Frau Bettina Weber waren sehr zufrieden mit der Arbeit der Kerkinger Hilfsorganisationen. Moderiert und für die Zuschauer erklärt, wurden die einzelnen Einsatzabläufe von Abteilungskommandant Matthias Herdeg der auch die Übung geplant hatte.