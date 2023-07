Kart–Elite Süddeutschlands trifft sich in Bopfingen

Bopfingen ist die vorletzte Station in der ADAC–Serie und am Sonntag können die ersten Entscheidungen für die Meisterschaft fallen.

Rene Freisberg führt

In der Klasse KZ2 Gentleman kommt der Führende Rene Freisberg nach Bopfingen. In dieser Saison konnte er von sechs gefahrenen Rennen bereits vier gewinnen. Sein Verfolger Thomas Korsch kann jedoch in Bopfingen Freisberg noch einholen und die Führung im Klassement übernehmen. In der gleichen Klasse kann auch der Lokalmatador Pascal Kreischer vom MSC „IPF“ Bopfingen weiter in der Punktewertung aufrutschen. Kreischer konnte beim vergangenen Rennen in Liedolsheim bereits einen zweiten Platz erreichen. Auf seiner Hausstrecke will er versuchen den Sieg zu erringen.

In der Klasse KZ2 geht es für Marvin Langenbacher auf dem Breitwang den Sack zu zumachen und sich bereits vorzeitig die Meisterschaft zu sichern.

Ebenso kann bei den Jüngsten Emilio Bernd seine Führung endgültig zur Meisterschaft ausbauen. Bei den Junioren geht es noch um die Vizemeisterschaft. Drei Fahrer sind dort noch eng beisammen, während der Unterengsinger Phil Colin Strenge die Meisterschaft eigentlich sicher hat.

Enges Feld an der Spitze

Die Senioren–Klasse ist noch nicht entschieden. Vier Piloten sind hier dicht zusammen an der Spitze der Punktetabelle, darunter Felix Wischlizki aus Donauwörth. Dieser erhofft sich auf seiner Lieblingsstrecke einen klaren Vorteil.

Das Zeittraining findet ab 10 Uhr statt. Die Rennen starten um 11.15 Uhr. Der Eintritt ist frei.