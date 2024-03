Jubilare von Holzwerke Ladenburger kommen auf 585 Jahre Betriebszugehörigkeit

Im Jahr 2023 haben insgesamt 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Holzwerke Ladenburger aus Bopfingen Betriebsjubiläum gefeiert.

Zusammen kommen die Jubilare auf stolze 585 Jahre Betriebszugehörigkeit und arbeiteten zwischen zehn und 40 Jahre für die Holzwerke Ladenburger, heißt es in der Pressemitteilung. Der Geschäftsführende Gesellschafter Viktor Ladenburger würdigte in einer Feierstunde in der „Linde“ in Kerkingen die langjährige Betriebszugehörigkeit und dankte den Jubilaren für ihr Engagement und ihren Einsatz zum Wohle des Unternehmens. Gleichzeitig wurden zehn weitere Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.