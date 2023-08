Impulsvortrag zum Thema Pflege

In Kooperation mit dem Kreisseniorenrat und dem DRK Kreisverband Aalen lädt die Stadt Bopfingen am Mittwoch, 1. September, zu einem Impulsvortrag mit anschließendem Bürgerworkshop zum Thema Pflege ein. Referentinnen sind Stefanie Abele vom Pflegestützpunkt Ostalbkreis und Andrea Voitl–Echsler vom DRK KV Aalen. Die Veranstaltung findet ab 18 Uhr in der Schranne im Alten Rathaus Bopfingen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.