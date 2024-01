Die Fasnachtswelt zu Hause in Bopfingen - so könnte man zusammenfassen, wie schön die Schloßberger Burgnarren am Wochenende mit gleichgesinnten Faschingsbegeisterten gefeiert haben.

Anlass war nicht nur ihre 44. Faschingssaison, sondern auch das 27. Freundschaftstreffen des Bundes Deutscher Karneval (BDK) sowie den achten Narrensprung der BSF, der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine. Dazu sind Gäste bis aus der Schweiz, Österreich und Slowenien angereist.

Ein Videorückblick zeigt einige der schönsten Augenblicke aus drei Tagen Faschingfeierns.

