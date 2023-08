„Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage: „Hui Buh“ ist ein Gespenst.“ Wer kennt sie nicht, die Geschichte von „Hui Buh“, dem einzig behördlich zugelassenen Gespenst auf Schloss Burgeck.

Mit genau diesen Worten eröffnete Erzählerin Kerstin Keppler einen für die Kinder der Kindergärten Trochtelfingen, Unterriffingen, des Waldkindergartens Schweindorf und der Grundschule Schloßberg unvergesslichen Theaterabend im Innenhof des „Schlössles“ in Trochtelfingen. Zwar hat jedes Schloss immer nur Platz für ein Gespenst. Und das ist im Schlössle eigentlich „Jacopo“. Aber wie es sich unter Freunden und guten Gespenstern gehört, überließ „Jacopo“ seinem berühmten Freund großzügig sein Schloss.

Mit dem Gastspiel des Naturtheates Heidenheim im „Stolch´schen Wasserschloss“ in Trochtelfingen ist dem Förderverein des Stolchschen Schlosses zudem ein kleiner Coup gelungen, wie Regisseurin und Erzählerin Kerstin Keppler verriet, denn normalerweise verlässt das Ensemble des Kinderstücks nur äußerst selten die gewohnte Bühne des Naturtheaters. „Nicht nur weil wir unsere Requisiten herfahren und uns mit der Umgebung vertraut machen mussten, war das ein enormer organisatorischer Aufwand. Aber als wir zum ersten Mal hier waren, hat uns das Gebäude und das Ambiente so inspiriert und angesprochen, dass wir es selbst auch wollten.“

Und so wurde im Vorfeld das Okay des Vorstands, des Beirats und, da das Stück auf eine Stunde Spielzeit verkürzt wurde auch noch das Okay vom Rechteverlag eingeholt. „Aber zum Glück spielten alle mit und jetzt sind wir endlich hier“, freute sie sich über die ungewohnte Umgebung. Und weil es keine gewohnten Laufwege gab oder nur eine kleine Bühne mussten die Schauspieler viel improvisieren. Und das ohne Probe, wie die Regisseurin betonte. Doch das alles tat der Spielfreude und der Begeisterung der Kinder keinen Abbruch. Im Gegenteil hatte man das Gefühl, dass der Reiz des „Tourneetheaters“ das Ensemble noch zusätzlich angespornt hat. Fast so, als wollten sich die Schauspieler und Hui Buh mit ihrer Spielfreude und ihrem Spielwitz damit bei Jacopo bedanken. Und so gab es im „Schlössle“ auch trotz der kleinen Bühne und den wenigen Mitteln, tolle Effekte, die die rund 200 Kinder zusätzlich begeisterten. Dementsprechend positiv fiel auch das Resümee aller Beteiligten nach dieser einmaligen Premiere aus. „Eigentlich wollten wir uns 2022 nur Sieben–Schwaben–Kostüme ausleihen. Dabei sind wir ins Gespräch gekommen und jetzt konnten wir den Kindern hier eine Freude machen“, erklärte ein freudestrahlender Vorstand des Fördervereins, Roland Bender. Und obwohl das Kindertheater normalerweise nur in gewohnter Umgebung spielt, darf angesichts der Begeisterung der Schauspieler über diesen improvisierten Auftritt in ungewohnter Umgebung auf eine Wiederholung 2024 gehofft werden.

Auf jeden Fall wäre das „Schlössle“ auch für das nächstjährige Kinderstück des Naturtheaters Heidenheim eine tolle Kulisse. „Aber das hängt immer von den Regisseuren ab“ dämpfte Kerstin Keppler die Stimmung. Aber irgendwie hat das Herz aller Beteiligten schon entschieden.