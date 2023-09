Hilfe für die Partnerstadt: Bopfingen spendet 13.000 Euro an Russi

Die schweren Hochwasser in Norditalien machten im Mai auch nicht vor Bopfingens Partnerstadt Russi halt. Neben Schäden in Millionenhöhe hatte die Stadt in der Emilia–Romagna leider auch Todesopfer zu beklagen. Um Russi zumindest finanziell zu unterstützen, sammelten der Bopfinger Partnerschaftsverein sowie einige Privatpersonen 5500 Euro Spenden. Nun legt die Stadtverwaltung einen ordentlichen Betrag oben drauf. Darüber entschieden die Bopfinger Gemeinderäte bei einer Sondersitzung.

Die Spendengelder der Bopfinger wurden über verschiedene Aktionen gesammelt: Allein 1700 Euro sind, wie Bürgermeister Gunter Bühler bei der jüngsten Gemeinderats–Sondersitzung verkündete, von privaten Spendern zusammengekommen. Durch den Hitzkuchen–Verkauf von Karl–Heinz Wiedmann aus Baldern seien sage und schreibe 2135 Euro gesammelt worden. Außerdem konnte der Partnerschaftsverein 1200 Euro aus einer Tombola am Spitalplatz und 405 Euro an einem „schwäbischen Abend“ generieren.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wollen die Mitglieder des Partnerschaftsvereins wieder einen Stand beim Straßenfest „Sette Dolori“ in Russi betreiben und dort auch in diesem Jahr deutsches Bier und Wurst verkaufen. Eigentlich sollten die rund 1000 Euro, die dort in der Regel erwirtschaftet werden, auch die Partnerstadt gespendet werden. Somit wäre ein Betrag von 6500 Euro möglich gewesen. Doch weil die Bopfinger Delegation diesmal aufgrund der Umstände in Russi im Hotel übernachten muss und nicht wie sonst bei privaten Freunden schlafen kann, werde wohl kein Geld zum Spenden übrig bleiben.

Doch warum standen die Russi–Spenden überhaupt auf der Tagesordnung des Gemeinderats? Ganz einfach: Die Räte mussten darüber entscheiden, ob die Stadt Bopfingen die tatsächlich gesammelten 5500 Euro aus der Stadtkasse verdoppelt oder die möglichen 6500 Euro als Grundlage nimmt.

Ohne große Diskussionen waren sich die drei Fraktionen schnell einig, die Spende auf 13.000 Euro aufzurunden, also 7500 Euro draufzulegen. Das Engagement des Partnerschaftsvereins sei aller Ehren wert, betonte SPD–Fraktionssprecherin Carola Merk–Rudolph. Auch Thomas Trautwein (CDU) Martin Schmid von den Freien Wählern sprachen sich klar dafür aus. „Die Partnerschaft sollte uns das Wert sein“, merkte Schmid an.

Der einstimmige Beschluss war am Ende nur noch eine Frage der Formalitäten.