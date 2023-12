Große Tradition: So wurde früher im Bopfinger Café Dietz gebacken

Seine Konditorenjacke trägt Georg Schweier heute nur noch zu besonderen Anlässen. Vor 2005 war sie beinahe täglich im Einsatz. Der Konditormeister hat mit seiner Frau Hannelore unter anderem das Café Dietz, die gleichnamige Konditorei und das Hotel betrieben.

In den 1950er-Jahren haben Hannelore Schweiers Eltern das Traditionsunternehmen, das seit 1908 in Bopfingen bestanden hat, übernommen. 1956 waren diese aus Stuttgart-Plieningen nach Bopfingen gekommen. Ein Süßwarenvertreter hatte das Ehepaar auf das Café aufmerksam gemacht, wie Hannelore Schweier erzählt.

Tradition srit 1969

1969 haben Hannelore und Georg Schweier das Café mit Konditorei übernommen. Kennengelernt hat sich das Paar in der Schule in Aalen. Wie ihr Ehemann hat Hannelore Schweier den Beruf der Konditorin gelernt. Eine Seltenheit damals, denn Frauen gab es in diesem Beruf noch wenige. Die Meisterprüfung haben die Schweiers 1966 beide am selben Tag abgelegt.

Nach der Betriebsübernahme fängt das junge Ehepaar bald an, den Betrieb zu vergrößern. Man baut den Laden um, eröffnet ein Terrassencafé, das Hotel Dietz entsteht. Den Grundstein dafür hatte Hannelore Schweiers Vater bereits mit eigenen Fremdenzimmern gelegt. Bald schon kommen ganze Busse bis aus Norddeutschland nach Bopfingen und finden Quartier im Hotel Dietz.

Ehepaar Schweier expandiert fleißig

Zudem kaufen sie mehrere Häuser in der Hauptstraße. „Im Grunde hat die Familie Hannelore und Georg Schweier auf eigene Rechnung und ohne öffentliche Zuschüsse schon frühzeitig eine Stadtsanierung betrieben“, wird Bopfingens ehemaliger Bürgermeister Bernhard Rapp 2005 in der Presse zitiert.

So entsteht beispielsweise in der Hauptstraße 59 das sogenannte Künstlercafé, ein separater Raum für Veranstaltungen. Der Name entsteht, weil der Künstler Manfred Liebhardt öfter Bilder den Räumlichkeiten ausstellt.

In der Hauptstraße 57 eröffnet der Birntorkeller. Im gleichen Gebäude ist auch ein Friseursalon untergebracht.

Arbeit von 12 bis 3 Uhr nachts

Mit viel Liebe fürs Detail statten die Schweiers auch ihr Chinarestaurant aus, das in der Hauptstraße 53 entsteht. Der Bopfinger Architekt Schieber gestaltet die Einrichtung zusammen mit einem Freund aus Shanghai, wie Georg Schweier erzählt. „Die Möbel kamen mit dem Schiff aus China. In der Hotelgarage sind damals 200 Kisten gestanden“, erinnert sich Schweier weiter. Auch den Pächter sucht das Ehepaar sich sehr genau aus. Bis auf eine Woche Urlaub im Januar gönnen sich die Schweiers damals wenig Ruhepausen. Beide arbeiten sieben Tage die Woche. „Manchmal war es so, dass meine Frau ins Bett gegangen ist, als ich aufgestanden bin“, erzählt Georg Schweier. Denn in der Bäckerei beginnt die Arbeit zwischen 12 und drei Uhr nachts.

Und die Ergebnisse der Arbeit versüßten den Bopfingern so manchen Nachmittag: Da gab es Sahnetorten, Pralinen, Törtchen und vieles mehr. Viele Rezepte stammten noch vom Schwiegervater Karl Dietz, der in Dessau im Café Altmann als Konditor tätig war. Aber auch aus der Münchner Meisterschule, wo immer die besten Rezepte gesammelt wurden, wie Georg Schweier erzählt, sind Ideen eingeflossen.

Backen bis auf den letzten Drücker

Zu Ostern waren die Zuckerhasen beliebt und begehrt, zu Weihnachten gab es zum Beispiel Nikoläuse und natürlich Plätzchen, Stollen und Hutzelbrot. „Das erste Hutzelbrot gab es immer an den Heimattagen“, erzählt Hannelore Schweier. Das war sozusagen der Startschuss für die Weihnachtsbäckerei. Zusätzlich zum normalen Sortiment wurden Springerle, Schokoschäumchen, Haselnussbrötchen und vieles mehr gebacken.

Gebacken wurde „bis zum letzten Drücker“, sagt Hannelore Schweier. In der Weihnachtswoche allerdings nicht mehr. „Da haben wir nur noch auf Bestellung gebacken. Denn nach Weihnachten will ja niemand mehr Plätzchen“, erzählt die Konditormeisterin.

2005 gehen Hannelore und Georg Schweier schließlich in den Ruhestand. Das Gästehaus bleibt in Familienhand; einer der Söhne führt den Betrieb weiter.

Rezept für Tee-Hörnchen

Zutaten:

450 Gramm Butter

450 Gramm Mehl

450 Gramm Nüsse, roh gemahlen

250 Gramm Sandzucker

50 Gramm Eiweiß und eine Prise Salz verrühren

Zimt / abgeriebene Zitrone

roh gehobelte Mandeln zum Bestreuen

Vanille-Fondant-Glasur

Zubereitung:

Butter schaumig rühren, den Sandzucker dazu geben. Dann alle Zutaten in die Teigmaschine geben. Dünne Teigrollen machen: Etwa einen Zentimeter dicke und sieben Zentimeter lange Teigrollen abschneiden und Hörnchen formen. Diese Hörnchen mit Eier-Streiche anstreichen und mit roh gehobelten Mandeln bestreuen. Auf 200 Grad backen und mit Vanille-Fondant-Glasur überziehen.