Gegen den Trend: Immer mehr Azubis im Ostalbkreis

Das Handwerk verliert deutschlandweit weiter an Attraktivität, so eine aktuelle Studie. Im Ostalbkreis ist es aber genau andersrum: Seit Jahren steigt die Zahl der Ausbildungsverträge wieder. Die Kreishandwerkerschaft schreibt sich diesen Erfolg auf die eigene Fahne, verweist aber auch auf eine Reihe moderner, attraktiver Berufe.

Der Nachwuchsmangel bleibt allerdings bestehen. Das spürt auch die Gold- und Silberschmiedin Doris Raymann-Nowak. Sie arbeitet seit 60 Jahren in ihrem Beruf, und den will die 77-Jährige „so Gott will, so lange ich kann“ ausüben. Ob anschließend jemand nachkommt, weiß sie nicht.

Die stellvertretende Kreishandwerksmeisterin hat ihr Geschäft in Spraitbach bei Schwäbisch Gmünd und erinnert sich an Zeiten, in denen es an der Goldschmiedeschule am Marktplatz doppelt so viele Bewerber wie Plätze gab. „Inzwischen ist man froh, überhaupt jemanden zu bekommen, der ein gewisses handwerkliches Geschick und Interesse hat“, so Raymann-Nowak.

Sie ärgert sich über die „blödsinnige Akademisierung unserer Gesellschaft“, die ihrer Meinung nach zu dieser Misere beigetragen hat. „Ich beobachte seit Jahrzehnten, dass wir damit das Handwerk an die Wand fahren.“ Es gelte die allgemeine Meinung: „Wenn du deinem Kind was Gutes tun willst, musst du es mindestens aufs Gymnasium schicken, dann muss es mindestens studieren.“

Natürlich, man lasse seinen Kindern heute auch mehr Freiheit bei der Berufswahl. Das sei vernünftig. Selbst ihr eigener Sohn hat sich gegen das Schmieden und für Kommunikationsdesign entschieden. Raymann-Nowak aber liebt ihren Beruf. Das Besondere am Handwerk: „diese Befriedigung, wenn man am Abend sieht: Ich hab jetzt wirklich was geschafft, das kann man angucken.“

Auch Edgar Horn, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ostalb, findet: „Das Handwerk wird unterschätzt.“ Allerdings ist Horn positiv gestimmt, denn der Trend bei den Ausbildungszahlen geht seit Jahren nach oben: Zum Stichtag 31. August habe es im Ostalbkreis 571 neue Lehrverträge gegeben ‐ 6,3 Prozent mehr als im Vorjahr. 2020 unterschrieben nur 498 Lehrlinge auf der Ostalb, 2021 waren es schon 500, 2022 dann 537. Erfreulich sei auch, dass immer mehr Abiturienten im Handwerk zu finden sind ‐ im Ostalbkreis aktuell 17 bis 18 Prozent.

Weiterhin sehr gefragt seien die „Klimaberufe“ Elektro, Sanitär und Klima sowie Zimmerer. Seit Jahren verzeichne die Kreishandwerkerschaft in diesen Bereichen eine Steigerung ‐ nicht nur der Azubizahlen, sondern insgesamt aller Beschäftigungsverhältnisse.

Relativ stabile Ausbildungszahlen gebe es im Kfz-Bereich. Attraktiv sind hier Ausbildungsgänge, die zur Fachhochschulreife führen ‐ zum Beispiel das Duale Berufskolleg Fahrzeugtechnik in Aalen, das sehr gut angenommen werde. Einen Mangel gebe es dagegen in den Bauberufen Maurer, Stuckateur und Holzbauverarbeiter sowie bei den Malern und im Lebensmittelhandwerk ‐ etwa bei Metzgern, Bäckern und Verkäufern.

Dass das Handwerk allgemein an Popularität gewinnt, liegt laut dem Geschäftsführer an intensiven Werbemaßnahmen der Kreishandwerkerschaft und seiner Innungen, etwa der konsequenten Teilnahme an Ausbildungsmessen und dem Angebot vieler Berufsfindungstage.

Dazu würden nicht nur alle allgemeinbildenden Schulen im Ostalbkreis, sondern teilweise auch diejenigen im Kreis Heidenheim eingeladen. Das Angebot kommt an: „Jedes Jahr haben wir mehrere hundert Teilnehmer pro Schule.“ Auch die Agentur für Arbeit und die Politik sei dem Handwerk wieder aufgeschlossener. „Lehrberufe haben eine Renaissance erlebt“, stellt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft fest. Und das aus gutem Grund. „Die Ausbildung ist die Basis für den beruflichen Lebensweg“, ist er überzeugt. „Ausbildung ist der Startpunkt für mehr.“ Mit einer Berufsausbildung könne man zum Beispiel in seinem Bereich studieren, sich selbstständig machen oder eine Meisterausbildung anschließen.

Dennoch: Der Personalmangel in vielen Handwerksbereichen bleibt auch auf der Ostalb groß. Das führe unter anderem zu extrem langen Wartezeiten für Kunden ‐ und das, obwohl es immer mehr Neugründungen gebe, vor allem im Bereich Elektro, Sanitär, Heizung und Klima.

Immer mehr Betriebe müssen außerdem schließen, weil sie keinen Nachwuchs finden. „Die Gründergeneration und die Babyboomer der 60er, 70er Jahre gehen langsam in Rente und möchten gerne übergeben oder verkaufen ‐ stattdessen müssen sie ihr Geschäft ganz aufgeben.“

Das könnte irgendwann auch der Metzgerei Kurz in Aalen drohen. Inhaber Michael Kurz erbte den Betrieb von seinem Vater, der ihn vor 54 Jahren gründete. „Von meinen Kindern übernimmt niemand das Geschäft“, bilanziert der 54-Jährige. Dabei habe sein Beruf Zukunft. Mit der Nachfrage seiner Kunden ist Kurz nämlich durchaus zufrieden. Doch seinen letzten Lehrling habe er vor fünf bis sechs Jahren gehabt. Dieser ließ sich nach der Ausbildung zum Ernährungsberater weitergebilden. „Inzwischen habe ich aufgegeben zu suchen“, sagt der Metzgermeister resigniert. Dabei würde er gerne ausbilden. Sein Glück: „Meine Stamm-Mitarbeiter über 50 halten mir die Stange.“

Das Metzgerhandwerk habe zu Unrecht ein schlechtes Image, so Kurz. Es sei nicht mehr dasselbe wie vor 30, 40 Jahren. „Ich muss nicht mehr selber schlachten“, nennt der Unternehmer ein Beispiel. „Ich veredle das Fleisch.“

Auch Bauunternehmer Burak Celebi hat keine Azubis, obwohl er gerne ausbilden würde. Der Grund ist bei ihm aber ein ganz anderer. „Azubis kann ich mir nicht leisten“, gibt der Garten- und Landschaftsbauer zu. Denn vom vielzitierten Handwerkermangel spürt er in seinen Autragsbüchern wenig. Vergangenes Jahr habe er sogar zwei Mitarbeiter entlassen müssen, als plötzlich sechs Auftraggeber für Neubauten einfach wieder absprangen.

Gestiegene Material- und Lohnkosten, sehr hohe Zinsen ‐ die Häuslebauer scheuten sich inzwischen davor, die hohe Finanzlast zu tragen, ist sich der Inhaber des Unternehmens Dienst am Bau Ostalb in Bopfingen sicher. Gegen solche Widrigkeiten kann freilich selbst die Kreishandwerkerschaft im Ostalbkreis wenig tun.