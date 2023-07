Der Verein der Gartenfreunde Oberdorf lädt am Sonntag, 23. Juli, zur Feier im Vereinsgarten am Karkstein ein. Das Fest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Es gibt einen Mittagstisch, sowie Kaffee und Kuchen. Am Abend werden Würstchen und Käse gegrillt. Das Gartenfest wird bei jeder Witterung durchgeführt. Es werden Zelte aufgestellt.