Für einen sicheren Schulweg

Die Grundschule Schloßberg hat vier neue Buddys. Dabei handelt es sich nicht, wie man - aus dem Englischen übersetzt - vermuten könnte, um Spielkameraden, sondern um sogenannte Sicherheitsverkehrsmännchen. Die Idee entstand bei einem Treffen der Eltern mit dem Kollegium der Grundschule, um den Schulweg der Kinder sicherer zu gestalten.

Die Stadt Bopfingen hat eine neue Querungshilfe direkt an der Grundschule eingerichtet. Diese ergänzen nun die vier leuchtend orangen und grünen Streetbuddys. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt stehen die reflektierenden Männchen so, dass Autofahrer auf die besondere Vorsicht aufmerksam machen, die dort gilt. Dass die Männchen gut sichtbar sind, ist besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig.

Die Streetbuddys sind keineswegs Ware von der Stange, sondern wurden von Schülerinnen der Realschule Bopfingen in einem Technikprojekt angefertigt. Dafür dankt Schulleiterin Kerstin Fiebiger den Techniklehrern der Realschule Bopfingen sowie Schulleiter Karl-Heinz Abele. Zudem gilt Dank den Sponsoren der Eulenstation Schwenniger, der Familie Güldner und der Bäckerei Mayer.