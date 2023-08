Zwar verhinderte der am Spätnachmittag niedergegangene Starkregen, dass die Verantwortlichen den Stadtgarten wie gewohnt aufstuhlten, doch liesen sich die treuen Bopfinger Fans der Movie–Nights nicht von einem Open–Air–Kino–Abend abhalten. So warteten die treuesten der treuen Fans bereits lange vor der offiziellen Eröffnung geduldig, bis sie endlich eingelassen wurden. Und hier erwartete sie die zweite Überraschung. Direkt nach dem Eingang warteten die Helfer und trugen den Besuchern den frisch getrockneten Stuhl an die gewünschte Stelle im Stadtgarten — freie Platzwahl á la Bopfinger Movie–Nights.

Zwar hatte wetterbedingt der Besucherandrang beim ersten Film „Manta Manta Zwoter Teil“ Luft nach oben, dennoch tat dies der guten Stimmung aller Anwesenden keinen Abbruch. „Nicht nur weil der Vorverkauf gut lief, bin ich zufrieden. Das bin ich eigentlich immer, auch wenn ein Open–Air–Kino immer ein Glücksspiel ist. Aber die Wettervorhersagen fürs Wochenende sind ja sehr positiv, daher denke ich, dass wir die nächsten Tage ein volles Haus haben werden“, so Marion Böhm vom Movieworld Nördlingen. Auch Bopfingens Kulturbeauftragte Victoria Schrödersecker sieht es ähnlich. „Die Stadt Bopfingen freut sich über die Movie–Nights. Sie waren eine der wenigen Veranstaltungen, die es auch während Corona gab. Unser Dank gilt allen Sponsoren, Marion Böhm, dem Schmiede–Team und dem Jugendgremium, ohne deren Hilfe die Movie–Nights nicht stattfinden könnten.“

Auch die Vorstände des Jugendtreffs Schmiede e.V., Florian Graf und Julian Schwarz ist die Vorfreude deutlich anzusehen. Zwar hat der Regenschauer ihre Zeit– und Arbeitspläne gewaltig durcheinandergewürfelt, aber aus der Ruhe bringen lassen sich die Beiden nicht. Und während Florian Graf kurzzeitig am Cocktailstand einspringt und den Gästen wortreich und begeistert die getoasteten Cocktails „Kukkis“ erklärt, ist Julian Schwarz noch damit beschäftigt die letzten Dinge zu organisieren. Dass die Movie–Nights auch dieses Jahr wieder ein Erfolg werden, da sind sich die Beiden nicht nur wegen der Filmauswahl einig. „Die Movie–Nights sind für uns mehr als nur Open–Air Kino. Wie immer freuen sich alle Vereinsmitglieder darauf und packen alle mit an. Zudem ist auch dieses Jahr die Filmauswahl wieder Top und es ist für alle was dabei.“

Damit die Besucher einen perfekten Kinoabend im Bopfinger Stadtgarten genießen können, sorgen der Verein Schmiede e.V. und das Jugendgremium gemeinsam für die Bewirtung. Neben gekühlten Getränken werden auch leckere Cocktails wie die „Kukkis“ ausgeschenkt oder Waffeln und Pfannkuchen gebacken. Beim Rieser Bruzzler gibt’s Hamburger und Döner und bei Marion Böhm an der Kasse den Kino–Klassiker Popcorn.

War der Premieren–Film „Manta Manta Zwoter Teil“ am Donnerstagabend noch nicht so gut besucht, so spielt am Freitagabend bei „Super Mario Bros. Film“ wegen des lauen Sommerabends das Wetter besser mit. Am Samstagabend steht mit „Mission Impossible 7 — Dead Reckoning“ Aktion pur mit Tom Cruise auf dem Programm, ehe die Movie–Nights bereits zum zweiten Male vom Kult–Dorfpolizisten Franz Eberhofer und seinen Freunden beendet werden Dieses Jahr mit dem brandneuen „Rehragout Rendezvous“.