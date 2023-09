Fahrgastbeirat mit Info-Stand am Tag der Regionen in Aalen

Im „Fahrgastbeirat für den Ostalbkreis“ engagieren sich ehrenamtlich Bürger, die die Öffentlichen Verkehrsmittel nutzen und an dessen Weiterentwicklung interessiert sind. Der Fahrgastbeirat hat eine beratende Funktion gegenüber dem Landkreis als Aufgabenträger, den Kommunen und der Geschäftsstelle OstalbMobil.

Am Dienstag, 3. Oktober, findet in Aalen im Innenhof der Aalener Löwenbräu und in der angrenzenden Galgenbergstraße der Tag der Regionen statt. Regional Produzierende aus 75 Kilometer Umkreis stellen ihre Produkte vor. Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema und deshalb unterhält der Fahrgastbeirat 10 bis 17 Uhr einen Infostand im Innenhof der Löwenbräu. Anregungen von Fahrgästen werden entgegengenommen und über den Fahrgastbeirat und Fahrangebote von OstalbMobil informiert.