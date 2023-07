Mit seinem Lied „You Let Me Walk Alone“ ist er 2018 nach seiner Teilnahme am Eurovision Song Contest (ESC) quasi über Nacht bundesweit bekannt geworden, diesen September bringt er sein sechstes Studioalbum heraus — Mit der Musikkarierre des Schleswig–Holsteiner Singer–Songwriter Michael Schulte ging es in den vergangenen Jahren steil bergauf. Auch musikalisch hat sich seit dem ESC einiges getan: Nicht mehr nur ruhige Töne hat der Musiker im Programm, sondern auch schnelle Pop–Nummern umfassen sein Repertoire — eine Facette, die bei den Konzertbesuchern nach wie vor regelmäßig durchaus auch für Überraschung sorgt. Am kommenden Samstag, 22. Juli, wird er bei den „Summervibes“ im Stadtgarten Bopfingen auftreten. Im Interview mit Redakteurin Larissa Hamann verrät Schulte unter anderem, was die Gäste im Stadtgarten erwartet und worin für ihn der Reiz an Open–Air–Konzerten liegt.

Sie sind seit 2018 mit ihrer Familie in der Hansestadt Buxtehude zu Hause — da ist der Weg hier in den Süden Deutschlands schon recht weit. Haben Sie dennoch einen Bezug zu der Region oder waren vielleicht sogar schon einmal im Ostalbkreis?

Ich war vermutlich schon einmal in der Nähe, wir sind aber ja viel unterwegs und da bin mir manchmal nicht mehr ganz sicher, wo wir überall schon waren. Grundsätzlich bin ich sehr, sehr gerne im Süden. Ich hab ja auch zwei Jahre in Mannheim gewohnt und wir haben da auch heute noch erstaunlich viele Konzerte, dafür dass ich eigentlich gebürtiger Schleswig–Holsteiner und somit eher ein Nordtyp bin. Ich freue mich auf jeden Fall immer sehr auf die Konzerte im Süden und so eben jetzt auch auf Bopfingen.

Was wird die Besucher bei ihrem Konzert im Stadtgarten erwarten?

Eine schöne Mischung aus ein paar ruhigen Balladen, aber auch vielen Songs, die gut nach vorne gehen — eine bunte Show, die zum Tanzen, Mitmachen und Feiern anregt. Viele kennen mich ja durch den ESC eher als diesen ruhigen Typen, aber es wird schon ganz ordentlich zur Sache gehen bei dem, was wir da auf die Bühne bringen. Darauf kann man sich auf jeden Fall freuen. Für die Leute, die eher auf die ruhigeren Töne stehen, haben wir aber natürlich auch ein paar Balladen am Start.

Ob bei großen Festivals oder Veranstaltungen wie in Bopfingen: Sommerzeit ist Open Air–Zeit. Warum ist das auch für Sie als Künstler im Vergleich zu Hallenauftritten ein besonderes Erlebnis?

Diese Sommerabende haben einfach immer einen sehr besonderen Flair. Und wenn man dann auf so einer großen Bühne steht, mit dem Team und der Crew eine gute Zeit hat — das ist dann immer ein bisschen wie eine Klassenfahrt, wenn wir mehrere Tage unterwegs sind — und die Leute gut drauf sind, ist das wirklich traumhaft. Draußen hat man ein ganz anderes Konzerterlebnis als in der Halle — sowohl für die Besucher als auch für uns auf der Bühne. Drinnen ist meist alles etwas kompakter und dichter — auch von der Stimmung her. Open Air–Konzerte haben dagegen immer eine gewisse Weite, weil die Location viel offener ist, es ist heller, die Natur ist um einen herum. Das kann man nur schwer mit einem Konzert in der Halle vergleichen, beides hat aber etwas für sich.

Jede Open–Air–Location hat seine Eigenheiten. Vergangene Woche haben Sie zum Beispiel in Tuttlingen beim Honberg–Sommer auf einer alten Ruine gespielt, demnächst im Stadtgarten in Bopfingen. Inwiefern ergeben sich aus diesen doch sehr unterschiedlichen Auftrittsorten auch technische Herausforderungen?

Zumeist finden wir vor Ort immer tolle Bühnen vor. Die bauen wir nicht selbst auf, sondern das macht in der Regel der Veranstalter. Wir haben ansonsten eine tolle Crew dabei und nutzen immer unsere eigene Technik, bei der ist alles fest eingestellt und muss dort nur noch verkabelt werden. Somit klingt der Sound immer gleich. Da hat man sich einfach über die Jahre ein festes Set–Up erarbeitet, mit dem man arbeitet und bisher hat das so auch immer alles toll geklappt.

Ihre Teilnahme an der Castingshow „The Voice of Germany“ vor etwas mehr als elf Jahren sowie am „Eurovision Song Contest“ 2018 (Platz vier) haben Sie bundesweit bekannt gemacht. Wie hat sich Ihr Leben seitdem verändert?

Nach „The Voice“ habe ich erst einmal einen ziemlichen Hype erlebt, es war ja alles neu für mich. Auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass so ein Hype schnell verfliegt. Ich habe mich dann ein paar Jahre so „durchgespielt“ und immer auf den großen Durchbruch gewartet hat — der dann mit dem ESC kam. Ab dem Zeitpunkt hat sich dann wirklich viel verändert: Ich war im Fernsehen, im Radio, hab deutlich größere Konzerte gespielt, mehr Leute erkennen mich, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und auch privater Natur hat sich seitdem viel getan: Unser erster Sohn wurde kurz nach dem ESC geboren, jetzt haben wir noch einen zweiten bekommen. In den vergangenen fünf Jahren gab es also schon einen ziemlichen Wandel in meinem Leben — musikalisch und auch familiär — jeweils jedoch in eine wunderschöne Richtung.

Was für ein Gefühl sollen die Leute nach Ihrem Konzert mit nach Hause nehmen?

Ich finde es grundsätzlich immer schön, wenn man die Erwartungen erfüllt oder vielleicht sogar übertroffen hat. Wenn man hört „Wow, der singt ja live sogar noch besser als auf der Platte“ geht das runter wie Öl. Oder wenn jemand im Nachhinein von der Show überrascht war, weil er dachte, ich singe nur Balladen. Das ist natürlich immer toll, wenn man da die Leute beeindrucken kann und sie danach glücklich nach Hause gehen. Dann haben wir alles richtig gemacht.