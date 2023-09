Drittklässler pflanzen die „Bäume des Jahres“ 2013 bis 2023

Gruppenbild mit dem Baum des Jahres 2023, der Moorbirke oder Betula pubescens. Dank der fleißigen Schüler der Grundschule am Ipf sind am Submissionsplatz jetzt alle Bäume des Jahres von 1989 bis 2023 zu finden. Nach einer verdienten Pause und einem kleinen Geschenk aus Holz gings mit dem Feuerwehrauto zurück in die Schule.

(Foto: Jürgen Blankenhorn )