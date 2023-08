Die Wegweiser der Wanderer

Wenn Heinz Hubel spazieren geht, hat er fast immer eine Rosenschere und eine kleine Zange im Rucksack dabei. Begleitet ihn seine Frau, nimmt er sogar einen kleinen Hammer, Nägel und ein Schildchen mit. Auf dem Schild ist ein rotes Dreieck abgebildet. Darunter steht in schwarzen Buchstaben „Schwäbischer Albverein“. Mit diesen Wegzeichen markiert der Verein seine Wanderwege. Hubel ist einer von sieben ehrenamtlichen Wegewarten der Ortsgruppe Bopfingen des Schwäbischen Albvereins. Sie kümmern sich darum, dass die Qualität der Wanderwege stimmt.

Als sein Arzt ihm Ende der 80er–Jahre rät, er solle sich ein Hobby suchen, um in Bewegung zu bleiben, hat er das Wandern und Radfahren für sich entdeckt. 1988 wird Hubel Mitglied des Schwäbischen Albvereins. Als ein guter Freund ihn bittet mitzuhelfen, übernimmt er zwei Jahre später das Amt eines Wegewarts. Und ist es bis heute geblieben.

Der größte Weg, den die sieben ehrenamtlichen Wegewarte der Bopfinger Ortsgruppe betreuen, ist der Hauptwanderweg 1 (HW1). „Dieser ist auch vom Schwäbischen Albverein zertifiziert“, erklärt Heinz Hubel und zeigt auf eine Karte, die er vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hat. Der Weg beginnt in Donauwörth und endet in Tuttlingen. Insgesamt ist er 360 Kilometer lang. Die Bopfinger Ortsgruppe betreut etwa 40 Kilometer, von Schweindorf bis zur Egerquelle in Aufhausen. Davor ist die Gruppe aus Nördlingen, dahinter die Gruppe aus Lauchheim aktiv.

Gekennzeichnet ist der Weg mit einem roten Dreieck. „Die breite Seite des Dreiecks zeigt nach Donauwörth, die Spitze nach Tuttlingen“, sagt Hubel.

Neben dem HW1 gibt es noch viele weitere Wege, die der Albverein betreut. Ein auf dem Rücken liegendes Y beispielsweise markiert drei Nebenwege. Alle drei starten am Bahnhof Bopfingen und sind etwa 42 Kilometer lang. Einer führt bis Baldern, einer in Richtung Neresheim und einer nach Beuren. Drei verschiedene Wege, die mit dem gleichen Symbol markiert sind? Kann es hier nicht zu Verwirrungen kommen? „Nein, denn alle drei führen in unterschiedliche Richtungen. Da kann man sich nicht verlaufen“, sagt der Wegewart.

Und damit die Wanderer ihre Wege sicher finden, schreibt der Albverein vor, dass in regelmäßigen Abständen ein Schild hängen muss. Nämlich alle 250 Meter oder es kommt eine Abzweigung. „Wenn ein Weg gut beschildert ist, sollte ein Wanderer ganz ohne Karte von A nach B finden“, erklärt Heinz Hubel. Auch die Höhe, auf der die Markierungen angebracht werden sollen, ist vorgegeben. So sollten Schilder in etwa zwei Meter Höhe hängen, dass die Wanderer sie, wenn sie darauf zulaufen, schon gut sehen können, erklärt Hubel.

Auch eine Vorgabe des Albvereins ist, dass die Wege möglichst naturbelassen sind. Doch das ist nicht immer möglich, vor allem dadurch, dass der HW1 ein gutes Stück durch die Bopfinger Innenstadt verläuft. „Das haben wir den Verantwortlichen erklärt und sie haben es eingesehen. Es gibt eben keine Regel ohne Ausnahme“, sagt Heinz Hubel.

Weiterhin betreut der Verein verschiedene Rundwanderwege und den sogenannten Schwedenweg. Dieser hat eigentlich keinen Bezug zum Albverein, wird aber nach Rücksprache mit der Stadt von den Ehrenamtlichen betreut. „Im Rathaus Bopfingen war im Dreißigjährigen Krieg das Hauptquartier der Schweden, in Reimlingen im Ries das der Kaiserlichen. Und so führt der Weg auf 24 Kilometern von Bopfingen bis zum Albuch ins Ries“, erläutert Heinz Hubel.

Im März machen Hubel und sein Wegewarte–Team den ersten Kontrollgang; ein zweiter erfolgt im Juni oder Juli. Dann überprüfen die Ehrenamtlichen die Wege auf ihre Beschaffenheit und mähen das Gras. Fehlt irgendwo ein Schild? Hängen Äste so, dass man Markierungen nicht lesen kann? „Denn wenn das Gras nicht gemäht ist, kann es sein, dass ein Wanderer einem Landwirt versehentlich über den Acker läuft“, erklärt Hubel. Manchmal seien Schilder auch bei Baumfällarbeiten des Forstes im Weg, dann müsse man nachbessern, so Hubel. Auch das Errichten und Reparieren von Ruhebänken gehört zu den Aufgaben der Wegewarte. Das Holz dafür und für die Querverbindungen der Schildmarkierungen bekommen die Mitglieder von der Firma Ladenburger gespendet. „Dann bauen wir daraus Bänke und stellen diese an den Wegen, meist mit einer schönen Aussicht, auf“, sagt Hubel. Gemäß der Vorgabe sollte alle vier Kilometer eine Ruhebank stehen.

Am Sandberg hatte das Wegewarte–Team schon eine besondere Herausforderung zu lösen: Hier verläuft eine Mountainbike–Strecke. „Leider haben sich nicht immer alle Radfahrer an die festgesetzten Wege gehalten, was gefährlich für die querenden Wanderer war“, so Hubel. Deshalb habe man die Kennzeichnungen immer wieder erneuern müssen. Erst als sich Bürgermeister Gunter Bühler in die Sache eingeschaltet hat und man die Markierungen einbetoniert hat, war Ruhe, erzählt der Wegewart.

Auf dem Sandberg liegt auch Hubels Lieblingsplatz, das Waldklassenzimmer. Hier waren die Wegewarte auch schon aktiv und haben Reparaturen durchgeführt. Leider gibt es am dortigen Egles–Spielplatz öfter Vandalismus zu beklagen, sagt Hubel.

Neben der Pflege der Wanderwege arbeiten die Wegewarte auch mit dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) zusammen. Denn wenn es darum geht, Veränderungen in Wanderkarten festzuhalten, sind sie die Akteure vor Ort, die am besten Bescheid wissen.

Und wie wird man Wegewart? „Der Erfahrene im Verein gibt sein Wissen an den anderen weiter“, sagt Hubel. Zudem gebe es einmal im Jahr eine Tagung, auf der aktuelle Themen besprochen werden. Die Arbeit der Wegewarte sei nicht wenig, aber man mache sie sehr gern in einem guten Team. Und dazu gehört auch, dass man, mit Rosenschere und Zange, immer bereit ist, ein Ästchen abzuschneiden oder ein fehlendes Schildchen aufzustellen.