Draußen wird es kälter, der erste Schnee ist gefallen und die Wintersportfans stehen schon lange in den Startlöchern. In Bopfingen kann es jetzt losgehen, zumindest zum Teil. Denn beide Loipen sind gespurt. Und auch der Skilift könnte bald in Betrieb gehen.

Vier Stunden Loipen gespurt

Vier Stunden war Betriebsleiter Peter Kleebauer am Mittwoch unterwegs, um die Loipen zu spuren. Zwei Stunden für die Bopfinger, zwei für die Unterriffinger Loipe. Aktuell liegen dort etwa 20 Zentimeter Schnee, wie er sagt. Deshalb habe er mit dem Loipensurgerät arbeiten können. „Wenn es weniger Schnee hat, macht man das mit den Skiern“, sagt Kleebauer.

Eventuell soll in den kommenden Tagen noch eine etwas schmälere Skatingspur dazukommen. Die ersten Langläufer waren schon unterwegs. Über die sozialen Medien habe sich die Nachricht über die gespurten Loipen wahnsinnig schnell verbreitet, so der Betriebsleiter.

Skifahren eventuell schon am Wochenende

Wer am Sandberg skifahren möchte, muss sich noch ein wenig gedulden. „Oben würde es gehen, aber an der Talstation liegen leider keine fünf Zentimeter Schnee. Das ist noch zu wenig“, erklärt Peter Kleebauer. Allerdings hofft er, dass es in den kommenden Tagen aufgrund der kalt bleibenden Temperaturen nochmal schneit. Dann könne man den Lift innerhalb einer Stunde öffnen. „Wir müssen nur noch die Liftbügel reinschrauben und Schutzmattten an die Pfosten anbringen, damit wir ein Fangnetz aufbauen können“, erklärt der Betriebsleiter. Mit viel Glück können Skifahrer das Wochenende schon am Sandberg verbringen.

Stadt übernimmt Verluste

Das dürfte auch den Gemeinderat freuen. Erst kürzlich hatten die Räte beschlossen, dass die Stadt die Verluste, die der Skilift aufgrund weniger Betriebstage macht, auch für die nächsten fünf Jahre übernimmt.

Gebaut wurde der Skilift 1972. Damals hat man auch die Skiabteilung des TV Bopfingen gegründet. Es gibt eine Hauptabfahrt mit 370 Metern Länge und eine Familienabfahrt mit 710 Metern Länge. Zudem verfügt der Lift über eine Flutlichtanlage.