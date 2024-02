Sein Navigationsgerät hat einen 28-jährigen Lkw-Fahrer am Donnerstag in eine missliche Lage gebracht. Der Mann war gegen 7 Uhr auf der B29 von Trochtelfingen kommend unterwegs, als ihn das Navi von der Straße zunächst auf einen Feldweg in Richtung Ladenburger und dann über eine Brücke lotste. Als er anschließend nach rechts auf einen Radweg einbiegen wollte fuhr sich sein Lkw aufgrund der Enge vorne und hinten fest. Zudem beschädigte er ein Brückengeländer. Dabei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.