Der Himmel weint am Freitagabend zwar kurz, aber im Stadtgarten wird trotzdem herzlich gelacht: Denn „Baden–Württemberg lacht“, ein Comedy– und Kabarett–Festival auf Tournee, ist in Bopfingen zu Gast. Mit dabei: Gernot Hassknecht, Nikita Miller und Michael Mittermeier. Jeder der drei hat ein Best–Of aus seinem aktuellen Programm im Gepäck.

„Schön, dass ich da bin“, so tritt Hans–Jürgen Heist, alias Gernot Hassknecht, bekannt aus der ZDF–heute–Show auf die Bühne. Der 1,62 Meter große Mann in Anzug und Krawatte unternimmt in seinen cholerischen Wutausbrüchen einen Streifzug durch die Politik. Es geht um die Demokratie, die Verteidigung des Grundgesetzes, die AfD bekommt ihr Fett weg. Beim Quiz „Höcke oder Hitler?“, bei dem Hassknecht Zitate vorliest und dann das Publikum raten lässt, ob sie von Björn Höcke oder Adolf Hitler stammen, ist Mitmachen und Nachdenken angesagt. Er bezieht die Zuhörer mit ein, das gefällt. Abschließend schildert er noch, warum man an einer Raststätte nach einem laktosefreien Jägerschnitzel fragen sollte oder wie es um Superfood und Döner für 1,80 Euro in Berlin bestellt ist.

Völlig gegensätzlich ist Nikita Millers Programm. Schon optisch könnte der Unterschied größer im wahrsten Sinne des Wortes nicht sein: So überragt der Zwei–Meter–Mann den 1,62–Meter großen Hassknecht um Einiges. Miller erzählt Geschichten aus seinem deutsch–russischen Alltag, zum Teil mit Lokalkolorit. Denn der 35–Jährige ist in Ruppertshofen aufgewachsen. Er ist in seinen Erzählungen nah am Publikum, nimmt die Zuhörer mit. Detailreich erläutert er zum Beispiel, wie er als 17–Jähriger eine feindliche Gang zur Revanche herausfordern muss und ihm sein deutscher Freund dabei keine große Hilfe ist, weil er sich beim Nachtanzen eines Beyonce–Videos verletzt hat. Dazu gibts Tipps von Onkel und Vater für die Ehe: „Die Ehe ist wie Tetris spielen: alles was du richtig machst verschwindet, alles was du falsch machst, stapelt sich“. Auch woran man einen fair bezahlten Job erkennen kann, weiß Nikita von seiner Verwandtschaft: „Wenn du auf der Arbeit nicht klaust“.

Nach einer kurzen Pause tritt Michael Mittermeier auf die Bühne. Der Comedian hat zu jeder Stadt, in der er auftritt, Lokales auf Lager. Und auch auf Bopfingen hat er sich vorbereitet: Hier hat es ihm vor allem Pflaumloch und der Trochtelfinger Eierautomat angetan. Immer wieder baut er den Gag in sein Programm, ein. Das Publikum ist begeistert. In einem Erzählstrang springt er gekonnt von Thema zu Thema. Von Rammstein über die Legaliserung von Cannabis zu Aquaman und dem Ipf. „Mit 668 Metern Höhe wäre das in Bayern ja Flachland. Seid ihr eigentlich schon wieder ausgenüchtert von der Ipfmess?“, fragt Mittermeier. Die Zuhörer jolen. Und schon gehts weiter, ein Gag jagd den nächsten. Politisches wechselt sich ab mit persönlichen Geschichten. So gibt „der Michl“ auch detailreiche Einblicke in seine letzte Darmspiegelung oder erläutert, wie er vier T–Shirts kaputtgemacht hat, als er sein Shirt ausziehen wollte, wie Jason Moma als Aquaman. Und so geht ein wunderbarer Abend im „Bopfinger Pflaumenloch“ wie Mittermeier sagt, zu Ende.