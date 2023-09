Das war auf dem Keltenfest in Bopfingen geboten

— Eine Feuershow, Musik, Handwerker, eine Modeschau und Reitervorführungen. Auch dieses Jahr scheuten die Verantwortlichen der Stadt Bopfingen, Archivarin Johanna Menzel–Fuchs und Kulturreferentin Victoria Schrödersecker keine Mühen, damit die Besucher und Akteure im keltischen Freilichtmuseum am Fuße des Ipf in die Welt unserer Vorfahren, den immer noch geheimnisvollen Kelten, eintauchen konnten.

Da auch perfekt für das leibliche Wohl gesorgt wurde, genossen sowohl die Akteure als auch die Besucher die besondere Atmosphäre. Dabei dürfte vor allem der laue Samstagabend mit Feuershow und Musikeinlagen in Erinnerung bleiben. Dieser hat dank der Feuershow und Musikeinlagen eine ganz besondere Magie verströmt und einige dazu animiert, auf dem Ipf zu übernachten, um so den keltischen Geist noch tiefer zu ergründen.

Da sowohl bei den Akteuren, als auch bei den Gebäuden des Freilichtmuseums großer Wert auf Authentizität gelegt wird, konnten die Besucher das keltische Leben förmlich spüren, fühlen und ein Teil davon werden.

So versucht die Bopfinger Gruppe „Teuta Opie“, zu deutsch „das Volk am Ipf“ das keltische Leben in seiner Blütezeit zwischen dem fünften und sechsten Jahrhundert vor Christus darzustellen. Beim Handwerk allerdings, hier liegt der Fokus bei der Textilverarbeitung, spannt die Gruppe den großen Bogen von der Hallstattzeit (800 bis 500 vor Christus) bis in die LaTénezeit (500 bis 15 vor Christus). Während die Bopfinger die Blütezeit der keltischen Kultur darstellen, beschäftigen sich die immer gern gesehenen Mitglieder der Gruppe „Riusiava“ vom Heidegraben mit der Endphase der Kelten, der bereits von den Römern beeinflussten Spätlaténe — Oppidakultur zwischen dem ersten und zweiten Jahrhundert vor Christus. Neben der Kampfkunst mit Schwert und Bogen, liegt das handwerkliche Augenmerk passend dazu in der Drechselkunst und der Holzbearbeitung.

Ebenfalls aktive Wissensvermittlung betrieb die Gruppe „Gabro Agrani“ aus der Hallertau. An einem neuen Platz wurde den Besuchern neben dem spannenden Thema der Textilfärberei erstmals auch die keltische Töpferkunst nahegebracht. Schmiedekunst der Eisenzeit auf höchstem wissenschaftlichen Standard gab es beim Team um Frank Trommer zu bewundern. Wie er zog auch die erstmals in Bopfingen vertretene Goldschmiedin Barbara Reich die Besucher mit der Herstellung von Repliken nach Originalfunden in ihren Bann.

Weniger interaktive Handwerkskunst, dafür mehr über das gesellschaftliche Leben, Struktur und Rituale der Kelten erfuhr man vom Druiden Arcan sowie dem Duo „The Celtist“ um Schamanin Freyja Wunder und Bernsteinschleifer Tortsen Hauk. An ihrem Stand konnten die Besucher alles über Räucherwerk, Edelsteine oder die Magie des Bernsteins lernen. Wie jedes Jahr standen alle Akteure den Besuchern bereitwillig Rede und Antwort, um das Leben dieses immer noch geheimnisvollen Volkes nahezubringen.

Neben der „Modeschau“, an der Vertreter aller Gruppen teilnahmen, zählten auch die Reitervorführungen zu den Höhepunkten. Ohne Steigbügel, dafür mit Hornsattel und aufwendig verziertem Zaumzeug und Blenden verbrachte das Pferde– und reitbegeisterte Volk viel Zeit damit, die Reitkunst zu perfektionieren und den Wagen als Transportmittel zu optimieren.

Als „Fürstin von der Heuneburg“ nahm dieses Jahr erstmals Bopfingens Kulturreferentin Victoria Schrödersecker hoch zu Ross bei den Reitvorführungen teil. Als Fürstin überlies sie es jedoch ihren Begleitern die Kriegskunst zu Ross mit Speer, Schwert oder Axt. Nicht nur wegen dem herrlichen Spätsommerwetter war das Keltenfest auch dieses Jahr wieder eine ganz besondere Veranstaltung.