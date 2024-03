Bopfingens Bürgermeister Gunter Bühler hat sich in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats zur seit über einem Monat geschlossenen Postfiliale geäußert. Die Elektro plus GmbH, der Laden, in dem die Post untergebracht ist, befindet sich aktuell in einem Insolvenzverfahren. Deshalb sei es schwierig, eine konkrete Aussage zu treffen, so Bühler. Es gebe verschiedene Interessenten für den Laden, die Post und die Lottostelle.

Die Gespräche mit dem Insolvenzverwalter liefen und er hoffe, dass man schnell zum Erfolg käme, so der Bürgermeister weiter. Als Stadt habe man hier wenig Einfluss. „Aber nach meinem Gefühl zeichnet sich eine Lösung ab“.

Bühler will keine städtische Lösung

Albert Kratzel fragte, ob man nicht über eine städtische Beteiligung nachdenken könne. Bühler entgegnete, es gebe Interessenten und die Post sei im privaten Bereich an der richtigen Stelle.