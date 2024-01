Gisela Pfeilmeier strahlt mit der Sonne um die Wette, während sie ihre Kundschaft bedient. Seit 37 Jahren arbeitet die 55-Jährige bereits in der Familienmetzgerei Mayer in Bopfingen - „Dabei wollte ich eigentlich nie hier her!“

In Unterwilfingen aufgewachsen

Für Gisela Pfeilmeier sind die Auswahlmöglichkeiten nach ihrem Schulabschluss vor beinahe 40 Jahren beschränkt: Als eines von sechs Kindern wächst sie auf einem Bauernhof in Unterwilflingen auf, ihre Eltern sind stets mit Hofarbeit beschäftigt und können der Weiterbildung ihrer Kinder nur wenig Aufmerksamkeit schenken. „Wir Kinder mussten viel auf dem Hof mitarbeiten, das war damals ganz normal. Auf Bildung wurde weniger Wert gelegt.“, erinnert Pfeilmeier sich. Beinahe jeder ihrer Mitschüler sei damals in die Lehre für einen Handwerksberuf gegangen, um Geld zu verdienen, Studenten waren die Ausnahme.

„Eigentlich wollte ich ja Floristin werden!“, sagt die 55-Jährige lachend. Ein Beruf, der von ihrer heutigen Tätigkeit meilenweit entfernt ist. Die Jahrgänge sind geburtenstark, die Ausbildungsplätze beschränkt. Als eine ihrer langjährigen Freundinnen eine Lehre zur Metzgereifachverkäuferin beginnt, handelt ihr Vater und schickt seine Tochter ebenfalls in die Ausbildung. In der Lehre entdeckt Gisela Pfeilmeier die Freude an der Arbeit in der Metzgerei und schließt die Ausbildung schlussendlich als Zweitbeste des Jahrgangs ab. Trotzdem ist sie sich zunächst nicht sicher, ob sie in der Branche bleiben will, obwohl ihre Lehrerin sie dazu motiviert.

Ipfmess war einst das einzige Highlight

Den Job legte sie vorerst auf Eis. „Es ging dann erst mal in den Urlaub mit meinen Freundinnen.“ Nach ihrer Rückkehr entschließt sie sich doch für den erlernten Beruf und findet mithilfe ihrer Mutter einen neuen Arbeitsplatz. „Man musste einfach Geld verdienen.“ So beginnt Gisela Pfeilmeier eine Anstellung in der Metzgerei Mayer in Bopfingen - und bleibt dort, obwohl sie Bopfingen anfangs noch mit einigen Vorbehalten entgegentritt. Die Ipfmesse sei damals das einzige Highlight gewesen, das Bopfingen zu bieten gehabt hätte.

Heute ist sie begeistert, spricht von „unserer Ipfmess‘“ durchweg positiv: „Man trifft Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, so begegnet man sich zumindest einmal im Jahr.“ Der Kontakt und Umgang mit den Menschen ist das, was Pfeilmeier am meisten an ihrer Arbeit liebt. Sie beschreibt ihre Tätigkeiten als abwechslungsreich; „es ist nicht nur Verkauf.“ Besonders viel Spaß bereitet der 55-Jährigen das Zubereiten und Garnieren der Feinkostplatten für Events und Catering, sowie die Beratung der Kunden. „Wenn die Kunden zufrieden sind, ist man selbst glücklich.“

Kunden reagieren mit Verständnis

Von unfreundlicher, „meckernder“ Kundschaft, könne sie nicht berichten. Viel eher reagiere die Kundschaft stets verständnisvoll auf geänderte Öffnungszeiten oder den vor drei Jahren eingeführten Betriebsurlaub der Metzgerei. „Die Leute freuen sich für uns, sagen ‚Schön, das habt ihr euch verdient!‘, Sowas ist heute auch nicht mehr selbstverständlich.“ Pfeilmeier kennt ihre Stammkundschaft seit vielen Jahren, grüßt beinahe jeden Kunden, der die Filiale betritt, mit dem Namen. Es wird gelacht und geplaudert, das Schneiden, Wiegen und Verpacken der Fleischwaren geht ihr routiniert von der Hand, beinahe nebenbei.

Eine treue Seele

Gisela Pfeilmeier ist mit Leib und Seele bei der Arbeit, ihre Freude wirkt ansteckend und springt nicht selten auf die Kunden über. Sie liebt ihren Beruf so sehr, dass sie nur ein halbes Jahr nach der Geburt ihres ersten Sohnes bereits wieder halbtags hinter dem Tresen stand. „Nicht, weil ich es zu Hause nicht ausgehalten habe! Ich habe ein wunderschönes Zuhause und einen tollen Mann. Aber ich wollte wieder arbeiten, einfach weil ich es gerne mache.“

Die dreifache Mutter ist das Herzstück der Metzgereifiliale. Das bestätigt auch der Inhaber, Thomas Mayer. Pfeilmeier hat ihre Tätigkeit bei seinem Vater aufgenommen. „Gisela ist einfach eine treue Seele, beliebt bei den Kunden und immer abrufbereit. Eine Fachkraft, die es so heute nicht mehr gibt.“

Der Beruf stirbt aus

Die Metzgereifachverkäuferin weiß um die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. „Der Beruf stirbt aus“, bedauert sie, „niemand will heute mehr eine Handwerksausbildung machen. Aber wer macht den Job, wenn wir weg sind?“ Viele nähmen den Service ihrer Branche heute als selbstverständlich hin. Auch die große Auswahl an Fleisch- und Wurstprodukten in Discountern trägt, Pfeilmeiers Ansicht nach, einen großen Teil dazu bei, dass das Interesse an einer Ausbildung in der Fleischereibranche schwindet. Obwohl die Metzgerei ein Ausbildungsbetrieb ist, ist es schon länger her, dass jemand seine Lehre in der Filiale angefangen hat. „Ich glaube, es war vor sechs Jahren, dass wir unseren letzten Auszubildenden hatten. In den Bäckereien ist die Situation noch etwas besser. Aber auch da gibt es immer mehr Schwierigkeiten.“

Den jungen Leuten stünden heute mehr Möglichkeiten offen als vor 40 Jahren, immer mehr von ihnen zögen es vor, nach der Realschule etwa das Fachabitur an den beruflichen Gymnasien anstelle einer Ausbildung zu machen. „Es ist heutzutage viel einfacher für junge Menschen, zu sagen ‚ich mag das nicht‘. Viele haben auch Berührungsängste beim Fleisch oder beschweren sich über die Kälte in der Metzgerei.“

In ihrer Freizeit singt sie im Chor

Wenn sie mal nicht hinter der Theke steht und die Kunden mit einem strahlenden Lächeln begrüßt, findet Gisela Pfeilmeier ihre Freude in anderen Bereichen. So singt die 55-Jährige passioniert im Chor und spielt Laientheater im Theater ihres Heimatdorfes Unterriffingen. „Das ist meine große Leidenschaft.“, schwärmt sie. Bereits seit 15 Jahren steht sie immer wieder auf der Bühne und sorgt ohne Wurstmesser für Unterhaltung. Ihr Gesangstalent müsse Pfeilmeier auch privat unter Beweis stellen - vor allem wenn der Bürgermeister dabei ist. „Da gibt es dieses Lied, die Fleischereifachverkäuferin von Michl Müller. Das muss ich dann immer singen.“

Gisela Pfeilmeier lacht. Doch auch schlechte Tage gebe es in ihrem Leben. „Aber das ist normal. Da sage ich mir dann, den Kopf hängenzulassen hat jetzt auch keinen Wert.“ Diese optimistische Lebenseinstellung ist nur ein Grund, warum Gisela Pfeilmeier in- und außerhalb der Metzgerei Mayer bekannt und beliebt ist. Ihre Zufriedenheit und Freude sind ansteckend. Und so verlässt man die Metzgerei nicht nur mit Fleisch und Wurst, sondern auch mit einem Lächeln.