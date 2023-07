Am Montag hat sich der neue Leiter des Polizeireviers Ellwangen, Danilo Paul, im Gemeinderat vorgestellt und die Kriminalstatistik für Bopfingen präsentiert. Paul ist seit dem 1. Oktober 2022 in Ellwangen tätig. Er sagte, dass Bopfingen von der negativen landesweiten Entwicklung abgekoppelt sei. Es gebe zwar Kriminalität, betonte aber: „Sie leben in einer sicheren Stadt.“

Insgesamt sind die Straftaten im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent angestiegen, dies sei aber kein Grund zur Besorgnis, so Paul, denn während der Corona–Pandemie habe es einen deutlichen Einbruch der Zahlen gegeben. So hatte man im Jahr 2021 343 Fälle zu verzeichnen, im Jahr 2022 waren es 415. Zum Vergleich: 2020 waren es 458 Fälle.

Langfinger haben es in Bopfingen nicht leicht: Die Aufklärungsquote lag im Jahr 2022 bei 63,1 Prozent. Eine gute Quote, im Kreis liegt der Wert bei 61,7 landesweit bei 61,4 Prozent.

Diebstahlsdelikte waren im vergangenen Jahr 86 zu verzeichnen, im Corona–geprägten Vorjahr waren es 68, 2020 registrierte die Polizei 99 Fälle. Erfreulich: Die Wohnungseinbrüche gingen von vier auf nur einen Fall im vergangenen Jahr zurück.

Coronabedingt sind auch die Straftaten im öffentlichen Raum von 123 auf 183 im Jahr 2022 angestiegen.

Einen Rückgang gab es bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu verzeichnen. Hier waren es 2021 noch 13, 2022 acht Fälle. Sowohl beim Land als auch im Bereich des Polizeipräsidiums Aalens gebe es in diesem Bereich einen Anstieg der Straftaten zu verzeichnen, sagt Paul. „Hier ist natürlich jeder Fall einer zuviel, im Vergleich zur landesweiten Entwicklung sind die Zahlen dennoch erfreulich“, so der Revierleiter.

102 Rohheitsdelikte, wie zum Beispiel Körperverletzung oder Raub, gab es im Jahr 2022 in Bopfingen, im Jahr 2021 waren es nur 65. Der Anstieg ist laut Danilo Paul auf die gestiegene Anzahl an Körperverletzungsdelikten zurückzuführen.

Aggressionsdelikte musste die Polizei in Bopfingen im vergangenen Jahr 87 verzeichnen, im Vorjahr waren es 46.

Stark rückläufig ist der reine Wert bei der Rauschgiftkriminalität, von 29 auf 15 Fälle. Paul bekräftigt aber, dies bedeute nicht, dass die Kriminalität in diesem Bereich zurückgehe, denn die Werte generierten sich aus Verfahren.

Straftaten gegen das Leben sind 2022 zwei zu verzeichnen, genausoviele wie im Jahr zuvor. Im Jahr 2020 gab es keinen Fall dieser Art.

Gestiegen ist die Gewalt gegen Polizeibeamte von zwei auf vier Fälle. Im Jahr 2020 waren es fünf Taten.

Einen Rückgang zu verzeichnen gibt es bei den Fällen der Partnergewalt: Hier waren es im Jahr 2021 noch 17 Fälle, 2022 registrierte man acht Fälle. 2020 allerdings war die Zahl mit 25 Fällen um einiges höher.

Auf einem ähnlichen Niveau bewegen sich die Vermögens– und Fälschungsdelikte: 2020 waren es 52, 2021 50 und 2022 wieder 52 Fälle.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 233 Tatverdächtige registriert. Im Vorjahr waren es noch 201. 15 von ihnen sind jünger als 14 Jahre, 20 sind jugendlich, also 14 bis 18 Jahre alt, und 19 sind Heranwachsende, also 18 bis 21 Jahre alt.

Die Nationalität der Täter verteilt sich folgendermaßen: 36 der Täter sind nichtdeutscher Herkunft, 197 von ihnen sind Deutsche. 3,4 Prozent der Tatverdächtigen sind Flüchtlinge, 12 Prozent sind Nichtdeutsche und 84,5 Prozent sind Deutsche.

Opfer gab es im vergangenen Jahr 127. 85 von ihnen waren männlich, 42 weiblich.

Bürgermeister Gunter Bühler ergänzte, die Ipfmess sei in diesem Jahr sehr friedlich verlaufen. Er bedankte sich neben Polizei und Sicherheitskräften auch bei den Besuchern, die mit für diese erfreuliche Entwicklung verantwortlich seien.