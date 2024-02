„Wir denken zurück, leben das „Jetzt“ und schauen in die Zukunft“ steht auf der Rückseite des Festakt-Programmheftes anlässlich 60 Jahre Realschule Bopfingen. Und getreu ihrem Motto „really cool“ feierten die 412 Schüler mit dem Lehrerkollegium, geladenen Honoratoren und Gästen dieses besondere Ereignis, bei dem Bürgermeister Gunter Bühler ungewollt zur Hauptperson avancierte.

Nachdem schon Rektor Karl-Heinz Abele einen Günter Bühler begrüßte, sorgten die beiden Moderatorinnen Lilly Seidel und Charlotte Holzinger mit „Gunter Doktor Bühler“ für den Spruch des Abends und zauberten ihm ein Lächeln ins Gesicht. Vielleicht fiel der überreichte Scheck deshalb so hoch aus?

Am 1. April 1964 starten 55 Schüler

Mit „Wir hätten gehofft, dass dieser Kelch an uns vorübergeht“ habe sein Amtsvorgänger Hans Ellinger am 30.05.1963 die hitzige Sitzung eröffnet, an deren Ende sich die Bopfinger Gemeinderäte für die Einrichtung einer Realschule in Bopfingen aussprachen. Am 1. April 1964 war es dann soweit und als „Ableger“ der bereits bestehenden Realschule Lauchheim starteten die 41 Schüler, davon 14 aus Bayern, in den Räumen der Volksschule in das Abenteuer und heutige Erfolgsmodell Ralschule Bopfingen.

Vorangegangen waren über zwei Jahre hitzige Dikussionen, Gespräche und Beratungen, denn die Gegner begründeten ihr Nein unter anderem mit der unnötigen Konkurrenz dieser neuen Schulform für das seit dem 15. Jahrhundert existierende Albert-Pfister-Progymnasium und die Volksschule. Ein weiterer Grund dagegen waren die zu erwartenden Kosten. Berechnungen des damaligen Kämmerer ergaben rund jährliche 1650 DM. Was einem angesichts der aktuellen Sanierungskosten von 17,5 Millionen Euro die Zerrissenheit der Bopfinger Bürgerschaft vor Augen führt.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Wieso die Räte sich letztendlich für die Realschule aussprachen, sagte Gunter Bühler in seiner Laudatio. So hatte die damals noch selbstständige Nachbargemeinde Oberdorf beim Oberschulamt bereits einen Antrag für die Einrichtung einer Realschule gestellt. Angesichts von aktuell 412 Schülern und durchschnittlich 60 Absolventen sei er froh und stolz, dass der Kelch nicht an Bopfingen vorüber ging, so Bühler.

Da Schulmodelle wie die Gemeinschafts- oder Gesamtschule krachend gescheitert seien, sei die Realschule mit ihrem praxisnahen Unterricht auch für die Zukunft sehr gut aufgestellt. Dieser Meinung schloss sich auch Schulrat Christian Meinzinger an. Dank dem Grundsatz fordern und fördern bilden die Realschüler auch wegen der engen Kooperationen zu lokalen Unternehmen das Rückgrat der Wirtschaft Baden-Württembergs.

Dies bestätigten anschließend die Vertreter der Realschul-Bildungspaten VAF (Thomas Stimpfle), Wachkomastation (Daniel Königer), Bopfinger Bank (Franz Zeckl) und Julian Schwarz vom GHV Bopfingen, der der Schülerfirma eine kostenlose Mitgliedschaft anbot. Ehe der Gesamtelternbeiratsvorsitzende Andreas Baumann kurz und mit einem für ihn üblichen Zitat den Reigen der Laudatoren beendete, sprachen noch Schuldekan Harry Jungbauer und der Vorsitzende des Freundeskreises, Gerd Kuchler.

Neben der Lehrer-Schüler Band sorgten die Mädchen der Klasse 7a mit ihrem Tanz und die 70 Schüler der Schulmusicals „A Million Dreams“ mit einer Vorab-Kurz-Premiere und der Film „Die RSB“ für Kurzweil. Das brühmte Salz in der Suppe war das „RSB-Quiz“ mit ehemaligen Schülern, Lehrern, Rektoren und Sekretärinnen.