Postkunden stehen in Bopfingen gerade vor verschlossenen Türen. „Aus technischen Gründen geschlossen“, steht in großen Buchstaben an der Eingangstür von Elektro Plus, der Filiale in der Hauptstraße. Auf Nachfrage bestätigt ein Post-Sprecher, dass die Filale seit dem 15. Februar nicht geöffnet habe. „Betriebliche Gründe“ seien die Ursache.

Aktuell befinde man sich in Gesprächen hinsichtlich einer Wiedereröffnung. Einen konkreten Termin nannte der Sprecher nicht.

Kunden könnten in Bopfingen auf den DHL-Paketshop im Rewe-Markt oder auf die DHL-Packstation bei Lidl in der Neuen Nördlinger Straße ausweichen, so der Sprecher weiter.