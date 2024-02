Es geht weiter: Im Traditionsmodehaus Linse ist am Donnerstag Wiedereröffnung gefeiert worden. Nach einer Umbauphase startet man jetzt neu durch.

Fein säuberlich aufgereiht hängt die Frühjahrsmode auf den Verkaufsständern, Tücher und Accessoires in bunten Farben warten in den gläsernen Vitrinen auf Kundschaft.

Viel sei in den vergangenen Wochen passiert, auch wenn man rein äußerlich vielleicht nur wenig Veränderung sehe, denn es „ist ja immer noch das Modehaus Linse“, sagt Maria Schwarz-Fried, Schwiegertochter von Inhaberin Sigrid Fried. So habe man die Böden neu gemacht und frisch gestrichen. Zudem wird im Obergeschoss in Zukunft nicht mehr verkauft.

Im Jahr 1855 eröffnet

Das Bopfinger Unternehmen blickt auf eine lange Tradition zurück. 1855 habe man eröffnet, 1930 hätten Otto und Paula Linse das Geschäft weitergeführt, bevor seine Eltern 1963 übernommen hätten, erläutert Christoph Fried. Das Modehaus ist ein Familienunternehmen und nach wie vor in der Hand von Sigrid Fried. Die Zeiten seien nicht leicht, Amazon & Co., steigende Energiepreise und kaum Laufkundschaft sorgten für erschwerte Bedingungen, sagt Christoph Fried. Trotzdem sei das Geschäft auch wegen seiner Synergieeffekte wichtig für Bopfingen. Denn Kunden, die von weither kämen, würden zum Beispiel im Anschluss an den Einkauf in Bopfingens Gastronomie noch etwas essen.

Mitarbeiterin fast 70 Jahre im Unternehmen

Im Zuge der Neueröffnung verabschiedete Christoph Fried sozusagen eine Institution aus dem Laden: Elsbeth Häfele, die am 1. Mai 1955 ihren Lehrvertrag unterschrieben hatte, geht in den wohlverdienten Ruhestand. „Sie hat uns fast 70 Jahre die Treue gehalten, das Personal geführt und strukturiert, Pläne gemacht, war im Ein- und Verkauf“, so Christoph Fried in seiner Dankesrede.

Inhaberin Sigrid Fried hofft, dass es weitergeht. „Da müssen wir zusammenhalten“, sagt sie zuversichtlich.

Bürgermeister gratuliert

Bürgermeister Gunter Bühler überbrachte die Glückwünsche der Stadt. Jeder habe etwas dazu beitragen, dass es weitergeht. Man wolle, dass die Innenstadt ihre Identität behalte und dazu gehören auch solche Geschäfte, sagt der Bürgermeister. Er sei zuversichtlich, dass man in Zukunft noch viele runde Jubiläen feiern könne.

Auch der GHV-Vorsitzende Julian Schwarz betonte, wie wichtig das Modehaus für Bopfingen sei. So kämen viele überregionale Kunden wegen Linse in die Stadt. Zudem sei das Modehaus Linse das einzige GHV-Gründungsmitglied, das seinen Sitz noch in Bopfingen hat.

Modehaus auf Instagram und Facebook vertreten

Neben dem Umbau rüstet man sich auch digital für die Zukunft. So gebe es jetzt einen Instagram- und einen Facebook-Auftritt des Modehauses. Auch an einer Website arbeite man aktuell, sagt Maria Schwarz-Fried.