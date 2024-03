Bopfingens Feuerwehrleute bekommen mehr Geld. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschlossen, dass die Entschädigungen für Einsätze und Sicherheitswache von 11 auf 14 Euro pro Stunde angehoben werden sollen. Die Erhöhung soll rückwirkend zum 1. Januar erfolgen.

An Feuerwehren ähnlicher Größe orientiert

Bürgermeister Gunter Bühler erklärte, man habe sich beim Satz an Feuerwehren ähnlicher Größe orientiert. Zum Vergleich: Die Sätze bewegen sich in der Region zwischen neun Euro (Oberkochen) und 15 Euro (Ellwangen). In Lauchheim bekommen Feuerwehrleute 12 Euro Entschädigung pro Stunde, in Riesbürg 14.

Fraktionen stimmen zu

Die Erhöhung fand in allen Fraktionen breite Zustimmung. So sagte, Thomas Trautwein (CDU), auch die normalen Gehälter seien gestiegen und die Feuerwehr leiste hervorragende Arbeit.

Wie Martin Schmid (Freie Wähler) einwarf, hätte die Feuerwehr 100 bis 120 Einsätze pro Jahr, was zwei pro Woche entspricht. Schon der Mindestlohn liege bei über 14 Euro. Somit sei die Aufwandsentschädigung angemessen.

Auch Hans-Martin Lechler (SPD) sagte, man stimme gerne zu, im Bewusstsein, dass der eigentlich Wert weit darüber liege.